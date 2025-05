Meteo, maltempo e calo delle temperature in arrivo: le previsioni

Primi segnali dell’imminente indebolimento dell’alta pressione. Il Centro-Nord e la Sardegna vedranno il transito di una nuvolosità variabile e per lo più innocua ed i primi lievi cali nelle temperature massime, comunque su valori sempre oltre la norma. La situazione meteo poi dovrebbe cambiare in modo più significativo a iniziare da domenica per l’avvicinarsi di due perturbazioni provenienti dal Nord Africa e dall’Atlantico settentrionale (rispettivamente numero 1 e 2 di maggio) che gradualmente porteranno le prime piogge in Sardegna e al Nord, in estensione a fine giornata anche a parte del settore peninsulare. Ad inizio settimana la fase perturbata si accentuerà al Centro-Nord e coinvolgerà più marginalmente anche le regioni meridionali. Nei giorni successivi altri impulsi instabili raggiungeranno l’Italia con ulteriori piogge ed il rischio di fenomeni temporaleschi. Le temperature, con l’ingresso di aria più fresca, sono destinate gradualmente a calare facendo registrare valori anche sotto la norma al Centro-Nord.

Previsioni meteo per sabato 3 maggio

Giornata stabile ma meno soleggiata al Centro-Nord e in Sardegna per il transito di nuvole variabili, per lo più a quote alte con un cielo velato o fino a parzialmente nuvoloso. Scarso comunque il rischio di piogge, salvo occasionali piovaschi su Alpi occidentali tra Piemonte e Valle d’Aosta, Alpi orientali tra veneto e Friuli e in Sardegna. In serata isolate piogge al Centro. Qualche modesta velatura passeggera potrà spingersi fino alle regioni meridionali. Temperature sempre oltre la norma ma in lieve calo al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna; valori ancora fino a 27-28 gradi. Venti deboli, salvo rinforzi intorno alla Sardegna e sul Ligure. Un po’ mosso il Canale di Sardegna, calmi o poco mossi gli altri mari.

Previsioni meteo per domenica 4 maggio

Al mattino prevarranno già le nuvole in Sardegna con qualche rovescio o temporale nel sud dell’isola; fino a parzialmente nuvoloso al Nord e in Toscana, più soleggiato nel resto del Centro-Sud. Nel pomeriggio primi rovesci o temporali lungo le Alpi in successivo sconfinamento, specie verso sera verso le vicine pianure dal Piemonte alle Venezie. Sempre in serata in arrivo locali rovesci o temporali anche su Liguria e Toscana, brevi rovesci più sporadici anche su nord della Sardegna, Campania, Lucania e Puglia. Temperature massime per lo più in lieve calo al Centro-nord. Venti meridionali in rinforzo; raffiche in prossimità dei temporali.