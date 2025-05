Meteo, 4-5 maggio con due perturbazioni: le previsioni

Dopo una fase di tempo soleggiato e caldo con temperature che hanno toccato anche i 30 gradi, l’alta pressione nord-africana è ora destinata a cedere il posto ad una circolazione di bassa pressione che riporterà per molti giorni condizioni di maltempo su gran parte del Paese. La situazione è destinata a cambiare in maniera significativa da domenica pomeriggio per l’avvicinarsi di due perturbazioni, una debole proveniente dal Nord Africa e l’altra più intensa in arrivo dal Nord Europa (rispettivamente numero 2 e 1 di maggio). Nella prima parte della settimana, probabilmente fino a giovedì, la nostra Penisola sarà alle prese con un vortice depressionario posizionato tra il sud della Francia e il Nord Italia e responsabile di una fase di diffuso e intenso maltempo al Centro-Nord con rovesci o temporali anche intensi; le piogge coinvolgeranno più marginalmente le regioni meridionali. Le temperature, con l’ingresso di aria più fresca e a causa del maltempo, sono destinate gradualmente a calare facendo registrare valori anche sotto la norma al Centro-Nord. L’attuale tendenza, ancora incerta e da verificare nei prossimi aggiornamenti, attualmente mostra un miglioramento nell’ultima parte della settimana grazie al possibile ritorno dell’alta pressione.

Previsioni meteo per domenica 4 maggio

Al mattino nuvoloso in Sardegna con deboli piogge sparse; nubi in deciso aumento al Nordovest e sulle regioni centrali tirreniche; cielo velato nel resto del Centro-Nord e Sicilia occidentale, in prevalenza sereno nel resto del Sud. Nel pomeriggio aumenta l’instabilità con sviluppo di rovesci e locali temporali nel nordest della Sardegna, su Alpi, Prealpi e vicine aree di pianura. In serata peggiora anche su Liguria. Toscana, Emilia Romagna e Venezie. Isolate e brevi piogge o pioviggini non escluse tra Lazio e regioni meridionali. Temperature ancora elevate in Emilia Romagna, medio adriatico, al Sud e Sicilia con valori ancora localmente fino a 28-30 gradi. Venti da deboli a moderati meridionali; possibili forti raffiche in prossimità dei temporali. Poco mossi i mari del Sud e l’Adriatico, mossi i restanti mari italiani.

Previsioni meteo per lunedì 5 maggio

Giornata con molti rovesci e temporali al Nord, con fenomeni più isolati in Emilia Romagna e Valle d’Aosta, e sul Centro specie nelle zone interne e sul versante tirrenico. Qualche pioggia anche in Sardegna, Sicilia e Calabria. Temperature in calo al Centro-Nord, Sardegna occidentale e nord della Sicilia; ancora caldo al Sud e nel resto della Sicilia. Venti moderati o localmente forti meridionali in Liguria e al Centro-Sud. Mari in prevalenza mossi, fino a molto mossi il Ligure, il Tirreno settentrionale e i mari intorno alla Sardegna e alla Corsica.