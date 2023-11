Meteo: fino a mercoledì 15 piogge in pausa e clima mite. Poi cambia qualcosa

Tempo stabile e clima mite in questo inizio di settimana. Fino a mercoledì 15 novembre non si prevedono grandi variazioni, ma l’Italia rimarrà ai margini di una struttura anticiclonica posizionata sul Mediterraneo occidentale e in corrispondenza del suo bordo orientale scorreranno alcuni sistemi nuvolosi che tenderanno ad addossarsi all’arco alpino per poi muoversi verso i Balcani. In questo contesto le code degli impulsi perturbati riusciranno a lambire marginalmente anche la nostra Penisola. L’evoluzione della settimana resta però piuttosto incerta: secondo le attuali proiezioni mercoledì una perturbazione diretta verso i Balcani lambirà l’Italia, ma con pochissime piogge.

Giovedì 16 sentiremo i primi effetti di un’altra perturbazione, che venerdì 17 scivolerà lungo la Penisola. Il Nord dovrebbe essere quasi del tutto saltato dalle precipitazioni, con solo qualche nevicata sulle creste alpine di confine, mentre in giornata piogge sparse sembrano più probabili sul settore tirrenico e occasionalmente lungo quello Adriatico. Per le conferme e ulteriori dettagli vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 14 novembre

Tempo stabile, ma con la presenza di un po’ di nuvolosità sparsa che lascerà comunque spazio a locali schiarite in Pianura Padana, lungo le coste del Centro, al Sud e sulle Isole Maggiori. Possibili precipitazioni sparse lungo l’arco alpino, specie nei settori di confine e in Val d’Aosta, con neve in alta montagna; sporadiche piogge anche sui rilievi dell’alta Toscana.

Temperature per lo più in aumento con massime piuttosto miti, anche oltre i 20 gradi al Centro-Sud, fino a punte di 25-26 gradi su Calabria e Isole. Venti in moderato rinforzo da ovest o sud-ovest.

Le previsioni meteo per mercoledì 15 novembre

Cieli sereni o poco nuvolosi al Nord e sulle Isole Maggiori. Temporanei annuvolamenti al Centro-Sud, ma con precipitazioni scarse (o del tutto assenti) sul settore Appenninico e sul basso Tirreno.

Temperature oltre la norma: valori anche vicini ai 20°C al Nord, diffusamente intorno ai 22-23 gradi al Centro-Sud, con picchi locali anche oltre i 25 gradi in Sicilia. Giornata ventosa, con raffiche di Foehn sul Nord-Ovest e venti di Maestrale anche forti al Centro-Sud.