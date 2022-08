Meteo fine settimana: che tempo farà nell’ultimo weekend di agosto?

La coda dell'estate 2022 è all'insegna di una instabilità climatica che dividerà in due l'Italia. Proprio così, durante il fine settimana è previsto il ritorno della pioggia, ma il clima resta estivo con un aumento dell'afa. Ecco le previsioni.

Meteo, Italia divisa in due: piogge e sole per la fine di agosto

Bel tempo e temporali. Si preannuncia così l'ultimo fine settimana di agosto che sancisce la "fine" dell'estate 2022. Dopo settimane di caldo asfissiante, afa e temperature record, negli ultimi giorni buona parte del paese ha dovuto fare i conti con un'ondata di maltempo che creato non pochi danni e disagi da Nord a Sud. Le previsioni meteo dell'ultima settimana di agosto delineano una situazione climatica ancora instabile complice l’assenza di un robusto campo di alta pressione e il perdurare di un flusso più umido occidentale. Da venerdì 26 agosto, infatti, è previsto il passaggio della coda di una perturbazione atlantica, la numero 6 di agosto, in arrivo dall'Europa centrale e diretta verso le regioni settentrionali.

Al Nord previsti temporali e rovesci isolati lungo tutto l’Appennino e le Alpi, ma il maltempo dovrebbe spingersi anche verso le aree pianeggianti e costiere del Centro-Nord. Nonostante la pioggia il clima resta estivo con un caldo sopportabile nonostante l'accentuarsi dell'afa. In particolare dal pomeriggio di venerdì 26 agosto si segnala una nuvolosità cumuliforme associata a rovesci isolati che interesseranno non solo l'Appenino, ma anche le zone interne della Sicilia e della pianura piemontese. Non solo possibili temporali previsti anche in val padana centro-occidentale, Liguria e alta Toscana. Le temperature restano stabili con un clima afoso in particolare al Nord.

Meteo Italia: le previsioni dell'ultimo weekend di agosto 2022

Ma come sarà il tempo nell'ultimo fine settimana di agosto? Per la giornata di sabato 27 agosto le previsioni delineano tempo perlopiù soleggiato lungo tutto lo stivale ad eccezione del Nord e alta Toscana dove potrebbero esserci delle nuvolosità. Possibili rovesci sono previsti lungo le aree montuose delle regioni del Nord, della Penisola e Isole. Le temperature massime resteranno stabili con un clima tipicamente estivo ed afoso.

Domenica 28 agosto, invece, il tempo sarà variabile in buona parte del paese. Il rischio temporali è previsto solo nelle zone di Nord-Est, la pianura della Lombardia e regioni adriatiche. In leggero calo le temperature nelle regioni del Nord e Toscana. La tendenza meteo è pressoché uguale anche per la giornata di lunedì 29 agosto con l'aumento dell'alta pressione sul Mediterraneo occidentale e sul Nord Italia e qualche sporadico episodio di instabilità sull’Appennino centrale, Basilicata e Puglia. Il clima sarà ancora pienamente estivo in tutta Italia.