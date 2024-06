Meteo: fine settimana con il sole? L'anticiclone riporta l'estate in Italia

L'intensa ondata di maltempo legata all'ultima perturbazione ha le ore contate nelle regioni del Centro Nord, visto che una massa d'aria bollente proveniente dal Sahara sta per arrivare sull'Italia. Temperature in aumento da Nord a Sud con picchi di anche 40-45°. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, torna al (vera) estate in Italia?

La seconda parte della settimana è segnata dalla rimonta dell'alta pressione e dell'anticiclone africano che garantirà, lungo tutto lo stivale, giornate di sole e caldo con temperature in aumento lungo tutto lo stivale, ma in particolare nelle regioni del Centro-Sud. Previsti valori intorno ai 35°, ma anche picchi in Sardegna e Sicilia di oltre 40°, mentre nelle regioni settentrionali temperature più contenute anche se il caldo si farà sentire di più per la presenza di elevati tassi di umidità. Nel weekend previsto un parziale peggioramento al Nord per il passaggio della perturbazione n. 10 di giugno che determinerà un clima instabile e variabile con il ritorno delle piogge.

Ma entriamo nei dettagli con giovedì 27 giugno: alternanza di sole e nuvole nelle regioni del Nord, zone interne del Centro e Puglia con il rischio di piogge isolate su Alpi Orientali e Puglia. Nel resto del Paese bel tempo con sole e temperature massine in crescita dappertutto. Al Sud previsti picchi di anche 35°. Nella giornata di venerdì 28 giugno tempo bello e soleggiato al Centro Sud, mentre nelle regioni settentrionali schiarite e nuvole. In aumento le temperature con valori intorno ai 30 gradi e picchi di oltre 35 gradi nelle aree interne di Sardegna e Sicilia.

La tendenza meteo dell'ultimo weekend di giugno

Che tempo farà nel fine settimana di sabato 29 e domenica 30 giugno? La giornata di sabato 29 giugno sarà caratterizzata dal bel tempo con temperature sopra la norma a eccezione del Nord Ovest dove i valori saranno solo leggermente oltre le medie stagionali. Temperature di oltre 35° nelle regioni del Centro Sud con picchi che sfioreranno i 40° nelle Isole. Se al Centro-Sud fa caldo e l'estate si fa sentire, nelle regioni di Nord Ovest è previsto un nuovo peggioramento per il passaggio di una nuova perturbazione che riporterà piogge e temporali lungo le Alpi occidentali e poi in Piemonte e Lombardia con possibili nubifragi, colpi di vento e grandinate.

Domenica 30 giugno gli effetti della perturbazione si faranno ancora sentire nelle regioni del Nord con alcuni rovesci o isolati temporali che interesseranno anche la Liguria. Sul resto del paese bel tempo con soleggiato e in particolare nelle regioni del Sud dove la calura molto intensa farà registrare picchi di anche 40 gradi. L'inizio del mese di luglio è nel segno della prima perturbazione del mese che, entro mercoledì 3, smorzeranno il caldo e la calura estiva riportando le temperature a valori nella norma anche all’estremo Sud.