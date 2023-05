Meteo, le previsioni: che tempo ci attende fino a domenica?

Che tempo farà fino a domenica? Le previsioni meteo segnalano l'arrivo della perturbazione n.4 che farà sentire i suoi effetti in buona parte del paese. Unica eccezione il Sud dove si registra una impennata delle temperature. Ecco le previsioni del fine settimana.

Meteo weekend, le previsioni: tornano piogge e maltempo

La presenza della vasta circolazione di bassa pressione posizionata sull'Europa sud-occidentale continua a farsi sentire anche in l’Italia che dovrà fare i conti con l'arrivo di una nuova perturbazione, la n.4 del mese. Nuvole e piogge sono previste in buona parte del paese con un clima instabile e variabile lungo tutto lo stivale. Solo il Sud potrà godere di bel tempo e temperature miti grazie ai venti di scirocco che faranno registrare una impennata con picchi di anche 30° in Sicilia. La prossima settimana non sarà da meno, visto che le previsioni delineano ancora maltempo e piogge e il passaggio della perturbazione n.5 di maggio in arrivo da lunedì 15.

Domenica 14 maggio al Nord sono previste schiarite, mentre al Sud e Sicilia potrebbero presentarsi delle veloci piogge. Il maltempo con il passare delle ore arriverà su Alpi, Appennino ligure, Emilia Romagna, Sicilia occidentale e Puglia. Stabili le temperature in buona parte del paese.

Meteo, la tendenza dei giorni successi: maggio sarà con la pioggia

Come sarà il tempo nei prossimi giorni? La tendenza meteo delinea ancora maltempo da Nord a Sud nella terza settimana di Maggio. Lunedì 15, infatti, è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione, la n.5 del mese, che insisterà sulle regioni del Centro-Sud portando un peggioramento importante su Lazio e Abruzzo.

Al Centro-Nord tempo perlopiù stabile con le temperature in aumento. Da martedì 16 maggio, invece, si segnala una circolazione di bassa pressione, accompagnata da una intensificazione dei venti lungo tutto lo stivale e il ritorno del maltempo con rovesci e temporali, anche abbandonanti, in buona parte del paese.