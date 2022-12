Meteo, Feste di Natale sotto l'Anticiclone Africano: sole e clima mite, ma anche nebbia e smog

Protagonista delle Feste di Natale 2022 è l’Anticiclone Nord Africano che impedirà l’arrivo di perturbazioni sul nostro Paese. La stabilità atmosferica favorisce però la persistenza di strati di nubi basse, foschie e locali nebbie sulle pianure e sulle aree costiere del Nord, oltre a un incremento dello smog e degli inquinanti atmosferici.

Le giornate saranno in prevalenza soleggiate sulle Alpi e al Centro-Sud, a parte la nuvolosità che ancora oggi interesserà il versante tirrenico, l’Umbria e le Marche.

Clima mite in tutta Italia, con temperature superiori alle medie e punte di 20 gradi e oltre al Sud e isole maggiori; temperature elevate anche in montagna, con lo zero termico sulle Alpi che si porterà anche oltre i 3000 metri. L’alta pressione dovrebbe persistere anche nei giorni immediatamente successivi a Santo Stefano.

Le previsioni meteo per la Vigilia di Natale

Sabato 24 nubi basse, foschie dense e locali nebbie sulla pianura padana e sulle coste adriatiche del Nord e delle Marche, in temporaneo diradamento nelle ore centrali della giornata. Al mattino possibili nebbie anche su bassa Toscana, Lazio e Puglia meridionale. Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso su Alpi, Liguria e regioni tirreniche, con basso rischio di piogge ovunque. Più soleggiato nel resto d’Italia, con delle velature in transito.

Temperature superiori alla norma fin dal mattino e punte massime anche oltre i 20 gradi in Sardegna e Sicilia. Venti occidentali da deboli a moderati sui mari di ponente, che restano mossi.

Le previsioni meteo per il giorno di Natale

Domenica 25 cielo sereno o poco nuvoloso sulle aree alpine e al Centro-Sud, a parte qualche annuvolamento sparso, specie al mattino, in Toscana, Umbria, Marche settentrionali, Campania e Calabria tirrenica. Una maggiore nuvolosità, anche compatta e persistente, sul resto del Nord, con qualche locale pioggia o pioviggine sulla Liguria di levante. All’alba possibili banchi di nebbia in pianura padana e nel Lazio, in serata invece sul medio Adriatico.

Temperature mattutine inferiori allo zero nelle vallate alpine, abbondantemente sopra nel resto d’Italia. Temperature massime intorno ai 10 gradi al Nord, fino a 17-18 sulle regioni centrali tirreniche e al Sud, anche oltre i 20 gradi nelle Isole. Venti deboli. Mari calmi o poco mossi.