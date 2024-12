Meteo, feste di Natale con venti forti e neve: le zone a rischio

Una nuova intensa perturbazione nord-atlantica (la n.6 di dicembre), accompagnata da un profondo ciclone in sviluppo sull’Adriatico e con minimo di pressione prossimo a 990 hPa, sarà responsabile di una fase di maltempo al Centro-Sud con venti burrascosi, mari molto agitati, temperature in calo e nevicate a bassa quota sulle regioni del medio adriatico e al Sud. L’aria fredda che accompagnerà questa nuova perturbazione contribuirà a mantenere un clima decisamente invernale con temperature in generale sotto la media.



In particolare tra la Vigilia e il giorno di Natale sono attese nevicate anche intense nelle aree interne di Marche, Abruzzo e Molise fino a quote collinari di 200-400 metri; intorno ai 500 metri sono attesi accumuli anche importanti, localmente di alcune decine di centimetri; a causa dell’intensa ventilazione da nord rischio vere e proprie bufere di neve. Piogge intense e temporalesche coinvolgeranno il basso Tirreno tra la Calabria tirrenica e la Sicilia. Attenzione anche ai forti venti in rinforzo sull’Italia: lunedì raffiche burrascose di Maestrale al Centro-Sud fino a toccare gli 80-90 km/h. Nella giornata di Santo Stefano nelle regioni del Centro-Sud il clima resta freddo e ventoso ma con precipitazioni in attenuazione. Nell’ultima parte della settimana si prospetta un rinforzo dell’alta pressione sull’Europa che dovrebbe coinvolgere anche il nostro paese con tempo più stabile e soleggiato, venti in attenuazione e un lieve rialzo delle temperature.

Previsioni meteo per lunedì 23 dicembre- Antivigilia di Natale



Tempo soleggiato al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna orientale, eccetto lungo le Alpi di confine dove saranno ancora possibili delle nevicate fino a bassa quota. Cielo in prevalenza nuvoloso nel resto d’Italia, con piogge e rovesci lungo il medio Adriatico, al Sud e in Sicilia; rischio di temporali tra il Molise e il Gargano e tra Calabria tirrenica e il nord della Sicilia. Quota neve dai 600 ai 1000 metri sui rilievi appenninici interessati, in calo fin verso i 1200 metri in Sicilia. Temperature minime leggermente sottozero nel Nord-Est; massime in rialzo al Nord, in calo al Centro-Sud. Ventoso ovunque; Maestrale burrascoso al Centro-Sud con mari fino a molto agitati.

Previsioni meteo per martedì 24 dicembre- Vigilia di Natale

Soleggiato al Nord, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna salvo una residua nuvolosità sulle Alpi di confine con qualche fiocco di neve sull’Alto Adige più settentrionale. Molte nubi nel resto d’Italia. Piogge sparse con locali rovesci su Marche meridionali, Abruzzo, Molise, Puglia, zone appenniniche di Campania e Basilicata, nordest e sudovest della Calabria, nord della Sicilia. Neve intensa nelle aree interne di Abruzzo e Molise fino a quote anche di 200-300 metri e con accumuli significativi intorno ai 500 metri. Quota neve sui rilievi di Calabria e Sicilia intorno ai 700-800 metri. Venti tesi o forti di Tramontana in Liguria, alto Adriatico e Centro-Sud. Mari fino a agitati o molto agitati.