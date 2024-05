Meteo: Festa della Mamma con sole e clima mite! Svolta dalla sera

La settimana si chiude all’insegna del tempo stabile e mite su gran parte d’Italia, grazie alla presenza di un promontorio anticiclonico che, tuttavia, tenderà a indebolirsi lungo il suo bordo settentrionale sotto la spinta delle correnti atlantiche. Nell’ambito di queste correnti si muoveranno alcuni impulsi perturbati, il primo dei quali (perturbazione n.4), entro la serata odierna (domenica 12 maggio), andrà a lambire le regioni settentrionali determinando un aumento dell’instabilità, dapprima lungo le Alpi, successivamente, dalla sera, anche su parte delle pianure fra Piemonte e Lombardia. Lunedì 13 maggio gli effetti di questa perturbazione si estenderanno anche alle pianure del Nord-Est e alle zone interne del Centro, mentre le regioni meridionali rimarranno ai margini di questo flusso atlantico.

Una seconda perturbazione (la n.5) molto più attiva, tra martedì 14 e giovedì 16 sarà causa di una fase di intenso maltempo soprattutto al Nord dove non si escludono anche delle criticità legate alle forti precipitazioni. Le regioni centro-meridionali, invece, saranno coinvolte solo in minima parte, più che altro in termini di nuvolosità accompagnata da pochi fenomeni lungo l’Appennino e nei settori più settentrionali del Centro.

Il tipo di circolazione atmosferica che andrà a configurarsi nel corso della prossima settimana, sarà caratterizzata dal richiamo di masse d’aria dal Nord Africa verso il Mediterraneo centro-orientale. Queste correnti meridionali interesseranno in maniera diretta anche le nostre regioni del Centro-Sud dove si farà sentire un po’ di caldo con picchi massimi localmente oltre i 30 al Sud e in Sicilia, mentre al Nord, alle prese con maltempo e correnti più fresche, le temperature resteranno più contenute.

Le previsioni meteo per oggi, domenica 12 maggio

Tempo prevalentemente soleggiato al Centro-Sud e in Liguria, a parte qualche modesto annuvolamento passeggero. Nubi sparse sul resto del Nord, con qualche sporadica pioggia sull’alta Lombardia. Nel pomeriggio schiarite sulle pianure del Nord-Est; sviluppo di rovesci e temporali isolati sulle Alpi, tendenti a divenire più diffusi alla sera quando verrà interessata anche parte della Val Padana occidentale.

Temperature pressoché invariate, comprese fra 22 e 27 gradi. Venti deboli, salvo rinforzi di Scirocco sui canali delle Isole. Mari calmi o poco mossi; solo localmente mosso il Canale di Sardegna.

Le previsioni meteo per lunedì 13 maggio

Cielo nuvoloso al Nord con piogge e rovesci lungo le Alpi e parte delle pianure del Nord-Ovest e delle Venezie. Qualche rovescio pomeridiano possibile nell’Emilia Romagna meridionale. Al Centro-Sud nuvolosità più irregolare e alternata anche a schiarite; possibile sviluppo di brevi temporali nel pomeriggio lungo l’Appennino centrale.

Temperature massime in calo al Nord, più marcato al Nord-Ovest, in lieve aumento al Sud e sulle Isole dove si potranno toccare i 26-27 gradi. Ventoso per Scirocco nei Canali delle Isole, con mari mossi; debole ventilazione altrove.