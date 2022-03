Meteo: Festa della Donna con freddo invernale e neve fino in collina

Prosegue la fase invernale sull'Italia e anche la grave siccità che sta riguardando molte regioni, in particolare quelle del Nord. Nel corso della settimana, infatti, la circolazione atmosferica sarà caratterizzata dal rinforzo dell’alta pressione fra l’Europa settentrionale e la Russia, in una tipica configurazione di blocco che da un lato impedirà alle piovose perturbazioni atlantiche di raggiungere il Mediterraneo, mentre dall’altro lato genererà un corridoio atmosferico che favorirà l’afflusso di aria artica continentale verso l’Europa orientale, e da qui in parte fino alle nostre regioni.

Di conseguenza sull’Italia proseguiranno condizioni meteo invernali con temperature decisamente basse per questo periodo dell’anno, fino a 4-6 gradi al di sotto della norma, a parte un temporaneo rialzo a metà settimana. Le precipitazioni purtroppo saranno piuttosto scarse, anche se occorre segnalare la possibilità di nevicate intermittenti fino a quote basse sul medio Adriatico e al Sud, almeno nella prima parte della settimana.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 8 marzo

Nubi sparse al Nord-Ovest, sul medio Adriatico, al Sud e sulle Isole, schiarite ampie nel resto del Paese. Deboli precipitazioni intermittenti possibili su Abruzzo, Molise, Sicilia tirrenica e regioni meridionali, eccetto le coste campane, con neve a tratti fin sulle coste abruzzesi e a quote collinari altrove.

Clima invernale con temperature nuovamente in diminuzione nei valori massimi e freddo accentuato dai venti tesi settentrionali, specie al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per mercoledì 9 marzo

Cielo sereno o poco nuvoloso al Centro-Nord e in Sardegna, con qualche nube in più su Abruzzo e Molise; cielo parzialmente nuvoloso al Sud e in Sicilia, con locali precipitazioni sulla Sicilia nord-orientale (neve oltre i 500 metri di quota).

Clima ancora invernale: rischio gelate nelle ore più fredde; valori massimi stabili al Sud, in rialzo altrove, in generale inferiori alla norma climatica. Insiste il vento settentrionale di Tramontana al Centro-sud, con il Mar Adriatico molto mosso.