Meteo Ferragosto: Italia divisa in due dal tempo. Nuova ondata di caldo in vista

In questa giornata di Ferragosto la perturbazione numero 3 del mese attraverserà velocemente l’Italia, causando un nuovo aumento dell’instabilità al Centro-Nord, con lo sviluppo di rovesci e temporali isolati, più probabili su Alpi, Lombardia, Nord-Est, Umbria e Toscana. Al Sud il tempo risulterà soleggiato, con temperature massime di nuovo anche oltre i 35 gradi.

Il caldo si intensificherà nei giorni successivi, specie al Centro-Sud e Isole, dove nelle giornate di mercoledì e giovedì si potrebbero nuovamente raggiungere picchi di 40 gradi. La quarta perturbazione del mese raggiungerà mercoledì il Nord-Ovest e giovedì sarà responsabile di una fase di maltempo al Nord.

Le previsioni meteo per lunedì 15 agosto

Cielo parzialmente nuvoloso in gran parte del Centro-Nord e in Sardegna, con rovesci e temporali nel pomeriggio su Alpi, Prealpi, Lombardia, estremo Levante Ligure, Veneto, Romagna, Marche, Toscana, Umbria e Lazio. I temporali potranno risultare localmente di forte intensità nelle zone interne del Centro. In serata alcuni temporali potranno insistere su pianura lombarda, Nord-Est e in Toscana. In Abruzzo, Molise, Sud e Sicilia tempo soleggiato o poco nuvoloso.

Temperature massime in diminuzione in gran parte del Nord e regioni centrali tirreniche, in aumento invece al Sud e Isole, con punte di 35-36 gradi in Sicilia e Sardegna. Venti da deboli a moderati meridionali.

Le previsioni meteo per martedì 16 agosto

Giornata tra sole e nuvole in gran parte d’Italia, comunque con poche piogge: isolati rovesci e temporali in mattinata su Venezia Giulia, Campania e Appennino Lucano; tra pomeriggio e sera sulle Alpi occidentali.

Temperature massime quasi dappertutto in crescita: caldo piuttosto intenso, con picchi di 36-38 gradi al Sud e Isole.