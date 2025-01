Meteo, febbraio al via con nuove piogge e tempo instabile

L’evoluzione del tempo per l’ultima parte della settimana, che coincide con il cambio del mese, rimane ancora piuttosto incerta. Il settore tra il Mediterraneo occidentale e il vicino Nord Africa continueranno a rimanere sede di una circolazione depressionaria con centro in trasferimento domenica verso le nostre regioni meridionali; a ciò si aggiungono gli effetti di un debole fronte in arrivo venerdì al Nord con aria più fredda che si addossa al versante nord alpino.

Venerdì 31 quindi nuvole via via più diffuse sulle regioni settentrionali con alcune piogge entro il pomeriggio tra il settore ligure e la Val Padana centrale; tra sera e notte precipitazioni possibili anche sulle Venezie e soprattutto al Nordovest con fenomeni localmente anche moderati in Liguria e Piemonte e quota neve in calo sui rilievi alpini fino ai 700-1000 metri. Molte nuvole e qualche piovasco anche in Sardegna. Tempo migliore con spazio anche alle schiarite su gran parte del Centrosud. Temperature minime in ulteriore lieve calo al Sud, massime in rialzo al Nordovest e in Sardegna dove soffierà un moderato Scirocco.

Tendenza meteo: febbraio al via con tempo incerto

Sabato il vortice depressionario si avvicina da ovest con tempo, secondo le attuali proiezioni, molto instabile nelle Isole maggiori; rovesci o temporali sparsi e localmente forti sarebbero attesi quindi soprattutto nel sud della Sardegna e in Sicilia in estensione poi tra la sera e la notte al resto delle regioni meridionali a iniziare dalla Calabria e dalla Campania. Al Nordovest residue precipitazioni fino al mattino (quota neve in calo) e successivo miglioramento dal pomeriggio. Tendenza a schiarite ampie fin dal mattino al Nordest, nuvole variabili tra l’Emilia Romagna e il Centro, più dense in Appennino dove non si escludono piogge isolate. Temperature massime per lo più in calo, specie al Nord e sul lato adriatico per un richiamo dell’aria più fredda presente nei Balcani. Piuttosto ventoso per i venti in rotazione attorno alla depressione nei mari di ponente e dell’estremo Sud; Bora moderata sull’alto Adriatico.

La domenica dovrebbe essere soleggiata ma con del freddo notturno al Nord e in Toscana, nuvolosa sul resto d’Italia con rischio di precipitazioni ed episodi di instabilità su medio Adriatico, Sud e Isole. Per maggiori dettagli si rimanda agli aggiornamenti dei prossimi giorni.