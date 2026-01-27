FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: da qui a sabato 31 ben 4 perturbazioni! Mercoledì 28 malte...

Meteo: da qui a sabato 31 ben 4 perturbazioni! Mercoledì 28 maltempo, vento e neve

Le previsioni meteo per oggi (27 gennaio) indicano maltempo in arrivo con marcato peggioramento domani (mercoledì 28). Nevicate anche abbondanti.
Previsione27 Gennaio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione27 Gennaio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

L’Italia resta nel mirino delle piovose perturbazioni atlantiche in questo finale di gennaio, che si profila decisamente turbolento, con nuovi importanti carichi di piogge e nevicate. Da qui a sabato 31 ne conteremo altre 4. Sotto osservazione c’è soprattutto la prima di questo treno, ovvero la perturbazione numero 11 del mese, investirà un po’ tutto il Paese tra questa sera e domani (mercoledì 28). Si tratta di un sistema capace di portare piogge intense e abbondanti, nevicate significative in montagna al Nord e raffiche di vento fino a tempestose sui mari, in particolare al Centro-Sud.

A seguire, tra mercoledì pomeriggio e sabato 31 ne passeranno altre 3, tutte con obiettivo preferenziale le Isole maggiori, il Sud e, marginalmente il Centro. Il Nord dovrebbe esse risparmiato. Dal punto di vista termico non si intravedono irruzioni di aria fredda: le temperature resteranno attorno ai valori medi stagionali o temporaneamente anche al di sopra, specialmente al Centro-Sud. Vista la marcata variabilità atmosferica che caratterizzerà le prossime giornate, vi consigliamo di restare costantemente aggiornati con noi per conferme e ulteriori dettagli.

Le previsioni meteo per oggi (martedì 27 gennaio)

Giornata nel complesso tranquilla, soprattutto in mattinata, con cieli sereni o solo parzialmente nuvolosi, poche piogge. Attenzione però alle nebbie in Pianura Padana e nelle valli interne delle regioni centrali. Nel corso del pomeriggio il cielo resterà poco nuvoloso su gran parte del Centro, al Sud e in Sicilia. La nuvolosità tenderà invece ad aumentare tra Nord-Ovest, Toscana e Sardegna.

Su questi settori le piogge saranno più probabili in serata, con nevicate al Nord-Ovest fino a 500–600 metri. I venti saranno in progressivo rinforzo entro fine giornata. Per quanto riguarda le temperature: massime in calo al Nord, in aumento sulle Isole, senza grandi variazioni altrove.

Le previsioni meteo per mercoledì 28 gennaio

Giornata di maltempo diffuso, a tratti anche severo, su gran parte del Paese. Le precipitazioni interesseranno praticamente tutte le regioni, saranno più intense al Nord e nelle regioni tirreniche, con accumuli localmente fino a 100 millimetri. Possibili temporali su Toscana, Lazio, Campania e Sardegna. La neve cadrà su Alpi e Prealpi mediamente oltre gli 800 metri (ma in rialzo nella seconda parte della giornata), con sconfinamenti locali intorno ai 500 metri e fino a 300-400 metri sul basso Piemonte. Oltre i 1000-1200 metri possibili accumuli fino a mezzo metro di neve.

Attenzione ai venti di burrasca, localmente tempestosi, soprattutto sui mari del Centro-Sud: inizialmente dai quadranti meridionali, in successiva rotazione a quelli occidentali. Mari agitati o molto agitati, con mareggiate possibili lungo le coste esposte.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: mercoledì 28 forte maltempo e rischio criticità. Neve copiosa sulle Alpi
    Previsione27 Gennaio 2026

    Meteo: mercoledì 28 forte maltempo e rischio criticità. Neve copiosa sulle Alpi

    Domani (mercoledì 28) si profila un forte maltempo con piogge su gran parte del Paese e rischio criticità soprattutto lungo il versante tirrenico
  • Meteo 27 gennaio: parziale tregua, mercoledì 28 maltempo a tratti severo
    Previsione27 Gennaio 2026

    Meteo 27 gennaio: parziale tregua, mercoledì 28 maltempo a tratti severo

    Oggi (martedì 27) prima parte di giornata tranquilla, poi dalla sera prime avvisaglie dell'intensa perturbazione che agirà mercoledì 28.
  • Meteo: martedì 27 tranquillo. Mercoledì 28 forte maltempo e neve abbondante
    Previsione26 Gennaio 2026

    Meteo: martedì 27 tranquillo. Mercoledì 28 forte maltempo e neve abbondante

    Mentre domani (martedì 27) la giornata sarà perlopiù tranquilla, mercoledì 28 la perturbazione n.11 porterà maltempo diffuso e a tratti severo.
  • Meteo: al via una settimana turbolenta! Piogge e nevicate: le previsioni
    Previsione26 Gennaio 2026

    Meteo: al via una settimana turbolenta! Piogge e nevicate: le previsioni

    Al via una settimana molto movimentata dal punto di vista meteo con un via vai di perturbazioni e diverse fasi di maltempo. Nevicate abbondanti.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: fino a sabato 31 il maltempo non si ferma. Le zone a rischio
Tendenza27 Gennaio 2026
Meteo: fino a sabato 31 il maltempo non si ferma. Le zone a rischio
La tendenza meteo per l'ultima parte della settimana conferma l'insistenza delle perturbazioni atlantiche sull'Italia con piogge e forti venti.
Meteo: giovedì 29 maltempo con forti venti, piogge e neve. La tendenza
Tendenza26 Gennaio 2026
Meteo: giovedì 29 maltempo con forti venti, piogge e neve. La tendenza
Giovedì 29 gennaio un'altra veloce perturbazione attraverserà il nostro Paese con forti venti e nevicate. Fine gennaio/inizio febbraio variabili.
Forte maltempo in vista: tanta pioggia, vento forte e neve abbondante. La tendenza meteo da mercoledì 28 gennaio
Tendenza25 Gennaio 2026
Forte maltempo in vista: tanta pioggia, vento forte e neve abbondante. La tendenza meteo da mercoledì 28 gennaio
Una potente perturbazione investirà l'Italia a metà settimana: molte piogge e rischio di fenomeni intensi, con vento di tempesta e tanta neve!
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 27 Gennaio ore 13:17

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154