Meteo: da qui a sabato 31 ben 4 perturbazioni! Mercoledì 28 maltempo, vento e neve

L’Italia resta nel mirino delle piovose perturbazioni atlantiche in questo finale di gennaio, che si profila decisamente turbolento, con nuovi importanti carichi di piogge e nevicate. Da qui a sabato 31 ne conteremo altre 4. Sotto osservazione c’è soprattutto la prima di questo treno, ovvero la perturbazione numero 11 del mese, investirà un po’ tutto il Paese tra questa sera e domani (mercoledì 28). Si tratta di un sistema capace di portare piogge intense e abbondanti, nevicate significative in montagna al Nord e raffiche di vento fino a tempestose sui mari, in particolare al Centro-Sud.

A seguire, tra mercoledì pomeriggio e sabato 31 ne passeranno altre 3, tutte con obiettivo preferenziale le Isole maggiori, il Sud e, marginalmente il Centro. Il Nord dovrebbe esse risparmiato. Dal punto di vista termico non si intravedono irruzioni di aria fredda: le temperature resteranno attorno ai valori medi stagionali o temporaneamente anche al di sopra, specialmente al Centro-Sud. Vista la marcata variabilità atmosferica che caratterizzerà le prossime giornate, vi consigliamo di restare costantemente aggiornati con noi per conferme e ulteriori dettagli.

Le previsioni meteo per oggi (martedì 27 gennaio)

Giornata nel complesso tranquilla, soprattutto in mattinata, con cieli sereni o solo parzialmente nuvolosi, poche piogge. Attenzione però alle nebbie in Pianura Padana e nelle valli interne delle regioni centrali. Nel corso del pomeriggio il cielo resterà poco nuvoloso su gran parte del Centro, al Sud e in Sicilia. La nuvolosità tenderà invece ad aumentare tra Nord-Ovest, Toscana e Sardegna.

Su questi settori le piogge saranno più probabili in serata, con nevicate al Nord-Ovest fino a 500–600 metri. I venti saranno in progressivo rinforzo entro fine giornata. Per quanto riguarda le temperature: massime in calo al Nord, in aumento sulle Isole, senza grandi variazioni altrove.

Le previsioni meteo per mercoledì 28 gennaio

Giornata di maltempo diffuso, a tratti anche severo, su gran parte del Paese. Le precipitazioni interesseranno praticamente tutte le regioni, saranno più intense al Nord e nelle regioni tirreniche, con accumuli localmente fino a 100 millimetri. Possibili temporali su Toscana, Lazio, Campania e Sardegna. La neve cadrà su Alpi e Prealpi mediamente oltre gli 800 metri (ma in rialzo nella seconda parte della giornata), con sconfinamenti locali intorno ai 500 metri e fino a 300-400 metri sul basso Piemonte. Oltre i 1000-1200 metri possibili accumuli fino a mezzo metro di neve.

Attenzione ai venti di burrasca, localmente tempestosi, soprattutto sui mari del Centro-Sud: inizialmente dai quadranti meridionali, in successiva rotazione a quelli occidentali. Mari agitati o molto agitati, con mareggiate possibili lungo le coste esposte.