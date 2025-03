Meteo, fase instabile sull'Italia: le previsioni del 25-26 marzo

Anche nei prossimi giorni l’instabilità sarà la vera protagonista delle condizioni meteo in Italia, a causa delle perturbazioni che continueranno ad attraversare la nostra Penisola. Breve fase di tempo più stabile e asciutto solo al Centro-Nord tra giovedì e venerdì grazie alla temporanea espansione dell’alta pressione verso questo settore del Paese, ma già nel fine settimana è probabile l’arrivo di un’altra perturbazione capace di riportare diffuso maltempo anche sulle regioni centrali e settentrionali. Nonostante il tempo instabile, nei prossimi giorni le temperature si aggireranno attorno a valori nella norma o leggermente al di sopra, con le giornate che quindi avranno comunque un sapore tipicamente primaverile, mentre le nevicate rimarranno confinate ad alta quota sulle zone alpine.

Previsioni meteo per oggi, martedì 25 marzo



Martedì prevalenza di tempo bello all’estremo Nordovest. Nel resto d’Italia cielo piuttosto nuvoloso, anche se non mancheranno le temporanee schiarite: nel corso del giorno rovesci e temporali qua e là su Nordest, zone interne del Centro, Appennino Campano, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e nord della Sardegna; qualche nevicata sulle Alpi Orientali al di sopra di 1800 metri. Temperature massime in crescita al Nordovest, in calo in gran parte del Centro-Sud e Isole.

Previsioni meteo per mercoledì 26 marzo

Mercoledì molte nubi e piogge sparse, localmente anche intense, su Abruzzo, Molise e regioni meridionali. Nel resto d’Italia alternanza tra sole e nuvole, con isolati rovesci pomeridiani su Liguria, Emilia, veneto, Lombardia Orientale, Umbria, Appennino Marchigiano, zone interne del Lazio e Sardegna. Temperature massime in calo su Medio Adriatico, Sud e Isole, con poche variazioni altrove.