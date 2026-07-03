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Meteo, fase instabile e più fresca verso Sud: le previsioni

Rovesci e temporali sulle regioni meridionali, migliora al Centro-nord. Generale calo termico con afa in diminuzione. Le previsioni meteo del 3-4 luglio
Previsione3 Luglio 2026 - ore 06:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione3 Luglio 2026 - ore 06:00 - Redatto da Redazione Meteo.it

L’intensa perturbazione (la n.1 di luglio) in transito sull’Italia, venerdì si concentrerà soprattutto sulle regioni meridionali, mentre nel resto del Paese la situazione andrà migliorando sensibilmente. La massa d’aria temperata che accompagna questo fronte nord-atlantico determinerà un generale ridimensionamento delle temperature che, entro venerdì, scenderanno ovunque verso valori più in linea con la norma anche al Sud. Il caldo più sopportabile sarà anche caratterizzato da tassi di umidità più contenuti e da una vivace ventilazione settentrionale responsabile del generale ricambio d’aria. Si può, quindi, considerare conclusa l’intensa ondata di calore che ha tenuto sotto scacco l’Italia e buona parte dell’Europa per più di due settimane. Successivamente, nel weekend, in seguito all’allontanamento della perturbazione, la pressione atmosferica tornerà ad aumentare: si tratterà dell’espansione dell’Anticiclone delle Azzorre che, per qualche giorno, garantirà tempo prevalentemente stabile e soleggiato da nord a sud, con caldo estivo nella norma o solo leggermente sopra. Ad inizio settimana, sempre in un contesto di tempo soleggiato, le temperature dovrebbero rialzare di qualche grado, mentre l’evoluzione successiva resta ancora molto incerta.

Previsioni meteo per oggi, venerdì 3 luglio

Tempo in gran parte soleggiato al Centro-Nord, a parte un po’ di nuvole sulle aree montuose e sulle regioni centrali adriatiche e brevi temporali pomeridiani sul Lazio centro-meridionale e fra alto Veneto e Friuli. Tempo più instabile nelle regioni meridionali e sulle Isole, con nuvolosità irregolare, accompagnata da locali rovesci o temporali già al mattino, più probabili e diffusi in Campania, Basilicata, interno della Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna centro-meridionale. In serata residua instabilità sui settori tirrenici di Calabria e Sicilia e nelle pianure delle Venezie. Temperature massime in calo al Sud e in Sicilia, in rialzo al Nord-Est, al Centro e in Sardegna; valori per lo più fra 28 e 33 gradi. Venti da deboli a moderati settentrionali su alto Adriatico e al Centro-Sud. Poco mossi il Mar Ligure e l’Adriatico più settentrionale, generalmente mossi gli altri mari.

Previsioni meteo per sabato 4 luglio

Al mattino qualche sporadico rovescio sulla Valpadana centrale e nella zona dello Stretto di Messina; tempo stabile nel resto d’Italia. Nel pomeriggio prevalenza di tempo soleggiato, salvo la possibilità di brevi rovesci o temporali su Prealpi lombarde, Alpi occidentali piemontesi, Appennino settentrionale, zone interne della Toscana e rilievi fra bassa Calabria e Sicilia sud-orientale. Alla sera cielo sereno quasi dappertutto. Temperature massime in rialzo sulle Isole, in lieve flessione al Nord e nel medio Adriatico: valori intorno alla media, salvo qualche picco oltre la norma nelle valli alpine e nei settori occidentali del Paese. Ancora un po’ ventoso per venti orientali al Nord, settentrionali al Centro-Sud. Mossi o molto mossi Adriatico, Ionio, Tirreno occidentale e mari intorno alle Isole; poco mossi gli altri bacini.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 03 Luglio ore 12:08

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