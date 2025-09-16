Meteo, estate bis in Italia con caldo, sole e picchi di oltre 30°: ecco dove

L'anticiclone è tornato protagonista in Italia: clima estivo con temperature che sfiorano e superano anche i 30° in gran parte del Paese. Solo nelle regioni del Nord-Est è previsto in queste ore il passaggio di una debole perturbazione, ma senza fenomeni pericolosi.

Meteo, è tornata l'estate in Italia con sole e picchi di 33-34 gradi

L'Italia sta vivendo una fase climatica all'insegna del caldo complice la rimonta dell'alta pressione che fa registrare condizioni di stampo estivo in tutte le regioni. Clima estivo con sole e temperature in aumento da Nord a Sud, anche se nelle prossime ore è previsto il debole passaggio della perturbazione n.5 del mese in alcune zone di Nord-Est, ma nulla di preoccupante.

Da giovedì 18 settembre, infatti, l'alta pressione consoliderà ancora di più la sua presenza sull’Italia grazie anche all'arrivo di una massa d’aria calda di origine sub-tropicale. La seconda parte della settimana, infatti, sarà di stampo estivo con giornate soleggiate e stabili e temperature in aumento di anche 6/8° rispetto alla media del periodo. Dati alla mano sono previsti anche 30° nelle regioni del Nord, mentre al Sud e Isole non si escludono picchi di 33-34°.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 16 settembre 2025: alternanza di sole e nuvole al Nord-Est e in Lombardia, Liguria, Toscana, Umbria e Marche con il rischio di qualche rapido e sporadico temporale su Friuli Venezia Giulia, alta Toscana. Nel resto del Paese bel tempo soleggiato con temperature in crescita e valori compresi, da Nord a Sud, tra i 24° e 32°.

Nella giornata di mercoledì 17 settembre 2025 nuvole sparse in Emilia Romagna e medio versante adriatico, mentre ampie schiarite nel resto del Paese. Calano le temperature minime nelle zone di Nord-Est.

Meteo, la tendenza per i prossimi giorni in Italia

Le previsioni meteo in vista dei prossimi giorni delineano una settimana dal clima estivo complice la presenza di una massa d'aria calda associata all’espansione dell’alta pressione subtropicale verso l’Europa centrale e sopra il Mediterraneo occidentale.

Previste delle anomalie delle temperature, in particolare in Sardegna e regioni del Centro-Nord, con la colonnina di mercurio che sfiorerà anche i 30°. Anche sulle Alpi lo zero termico supererà i 4000 metri. Bel tempo soleggiato e caldo da Nord a Sud nella giornata di giovedì 18 settembre 2025, ad eccezione della Sicilia dove sono previsti locali addensamenti. In crescita le temperature sulle regioni del Centro Nord.

Anche venerdì 19 settembre 2025 bel tempo con cielo sereno anche se le temperature faranno registrare un lieve calo nei valori. Nessun grande stravolgimento in vista del weekend del 20-21 settembre con un clima di stampo estivo lungo tutto lo stivale.