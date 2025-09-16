FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, estate bis in Italia con caldo, sole e picchi di oltre 30°...

Meteo, estate bis in Italia con caldo, sole e picchi di oltre 30°: ecco dove

Settimana di stampo estivo in Italia con clima soleggiato e temperature con picchi anche di oltre 30°. Le previsioni meteo.
Clima16 Settembre 2025 - ore 16:56 - Redatto da Meteo.it
Clima16 Settembre 2025 - ore 16:56 - Redatto da Meteo.it

L'anticiclone è tornato protagonista in Italia: clima estivo con temperature che sfiorano e superano anche i 30° in gran parte del Paese. Solo nelle regioni del Nord-Est è previsto in queste ore il passaggio di una debole perturbazione, ma senza fenomeni pericolosi.

Meteo, è tornata l'estate in Italia con sole e picchi di 33-34 gradi

L'Italia sta vivendo una fase climatica all'insegna del caldo complice la rimonta dell'alta pressione che fa registrare condizioni di stampo estivo in tutte le regioni. Clima estivo con sole e temperature in aumento da Nord a Sud, anche se nelle prossime ore è previsto il debole passaggio della perturbazione n.5 del mese in alcune zone di Nord-Est, ma nulla di preoccupante.

Da giovedì 18 settembre, infatti, l'alta pressione consoliderà ancora di più la sua presenza sull’Italia grazie anche all'arrivo di una massa d’aria calda di origine sub-tropicale. La seconda parte della settimana, infatti, sarà di stampo estivo con giornate soleggiate e stabili e temperature in aumento di anche 6/8° rispetto alla media del periodo. Dati alla mano sono previsti anche 30° nelle regioni del Nord, mentre al Sud e Isole non si escludono picchi di 33-34°.  

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 16 settembre 2025: alternanza di sole e nuvole al Nord-Est e in Lombardia, Liguria, Toscana, Umbria e Marche con il rischio di qualche rapido e sporadico temporale su Friuli Venezia Giulia, alta Toscana. Nel resto del Paese bel tempo soleggiato con temperature in crescita e valori compresi, da Nord a Sud, tra i 24° e 32°.

Nella giornata di mercoledì 17 settembre 2025 nuvole sparse in Emilia Romagna e medio versante adriatico, mentre ampie schiarite nel resto del Paese. Calano le temperature minime nelle zone di Nord-Est.

Meteo, la tendenza per i prossimi giorni in Italia

Le previsioni meteo in vista dei prossimi giorni delineano una settimana dal clima estivo complice la presenza di una massa d'aria calda associata all’espansione dell’alta pressione subtropicale verso l’Europa centrale e sopra il Mediterraneo occidentale.

Previste delle anomalie delle temperature, in particolare in Sardegna e regioni del Centro-Nord, con la colonnina di mercurio che sfiorerà anche i 30°. Anche sulle Alpi lo zero termico supererà i 4000 metri. Bel tempo soleggiato e caldo da Nord a Sud nella giornata di giovedì 18 settembre 2025, ad eccezione della Sicilia dove sono previsti locali addensamenti. In crescita le temperature sulle regioni del Centro Nord.

Anche venerdì 19 settembre 2025 bel tempo con cielo sereno anche se le temperature faranno registrare un lieve calo nei valori. Nessun grande stravolgimento in vista del weekend del 20-21 settembre con un clima di stampo estivo lungo tutto lo stivale.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, torna l’estate in Italia con caldo e sole: le previsioni di inizio settimana
    Clima15 Settembre 2025

    Meteo, torna l’estate in Italia con caldo e sole: le previsioni di inizio settimana

    Una settimana di stampo estivo lungo tutto lo stivale in Italia con sole e temperature in aumento. Le previsioni meteo.
  • Allerta meteo gialla il 14 settembre 2025 in Italia: le regioni a rischio maltempo
    Clima13 Settembre 2025

    Allerta meteo gialla il 14 settembre 2025 in Italia: le regioni a rischio maltempo

    Nuova allerta meteo gialla per rischio temporali e idrogeologico in Italia per domenica 14 settembre 2025. Tutte le zone coinvolte.
  • Meteo, clima variabile in Italia: caldo e schiarite per la nuova settimana. Le previsioni
    Clima13 Settembre 2025

    Meteo, clima variabile in Italia: caldo e schiarite per la nuova settimana. Le previsioni

    Dopo il passaggio della perturbazione n.4 del mese, l'inizio della prossima settimana è segnata dall'altra pressione da Nord a Sud.
  • Meteo, allerta gialla per piogge in Italia il 13 settembre 2025: a rischio la regione Lombardia
    Clima12 Settembre 2025

    Meteo, allerta gialla per piogge in Italia il 13 settembre 2025: a rischio la regione Lombardia

    Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità in Lombardia.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, quanto durerà il caldo estivo? La tendenza da venerdì 19 settembre
Tendenza16 Settembre 2025
Meteo, quanto durerà il caldo estivo? La tendenza da venerdì 19 settembre
Anticiclone protagonista tra venerdì e il weekend, con tempo stabile e caldo anomalo. Per l'inizio della settimana, però, si conferma una svolta.
Meteo: da giovedì 18 alta pressione africana ben salda e caldo anche in montagna. La tendenza
Tendenza15 Settembre 2025
Meteo: da giovedì 18 alta pressione africana ben salda e caldo anche in montagna. La tendenza
La settimana appena iniziata proseguirà all'insegna dell'Anticiclone africano che sarà saldissimo da Nord a Sud soprattutto da giovedì 18.
Meteo: picchi di caldo estivo a metà settembre! Quanto durerà?
Tendenza14 Settembre 2025
Meteo: picchi di caldo estivo a metà settembre! Quanto durerà?
Estate settembrina in arrivo sull'Italia, dove soprattutto a metà della prossima settimana si avrà caldo fuori stagione ovunque, anche sulle Alpi
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 16 Settembre ore 19:01

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154