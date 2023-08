Meteo, l'estate africana ha le ore contate: in arrivo temporali e crollo delle temperature

L'Italia è ancora nella morsa del caldo africano con temperature da record che oscillano tra i 39-40°. Nel weekend però i primi segnali di cambiamento con l'arrivo di una perturbazione che riporterà il maltempo e un brusco calo delle temperature. Ecco le previsioni meteo.

Meteo Italia, stop al caldo africano: ecco quando

Caldo ed afa continuano a farsi sentire in Italia complice l’alta pressione dell’Anticiclone Nordafricano. Da Nord a Sud bel tempo soleggiato con temperature da record e picchi di anche 39-40° e la persistenza delle notti tropicali. Si tratta però dell'ultimo giorno di caldo record, visto che nella notte tra sabato 26 e domenica 27 agosto è previsto il passaggio della perturbazione n.4 del mese che segnerà la fine dell'estate africano.

Da domani, sabato 26 agosto, la situazione comincerà a cambiare con l'alta pressione in indebolimento dapprima nelle regioni del Nord dove è previsto l'arrivo di rovesci e temporali anche intensi con un conseguente calo delle temperature. Da domenica 27 agosto il fronte temporalesco si farà sentire ancora di più nelle regioni del Settentrione con rovesci e temporali diffusi soprattutto nelle regioni nord-occidentali e le temperature in calo verso i 25°.

Da lunedì 28 agosto gli effetti della perturbazione si faranno sentire anche nelle regioni del Centro Italia e in Sardegna, mentre al Sud persisterà un clima caldo. Tutto cambia da martedì 29 agosto quando, anche nelle regioni meridionali, è previsto un cambiamento climatico. Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, venerdì 25 agosto: sole lungo tutto lo stivale.

Qualche nuvola sparsa solo sulle zone alpine, mentre nel pomeriggio sono previsti temporali temporali su Alpi, Appennino Meridionale e zone montuose della Sicilia. Il caldo si fa sentire ancora da Nord a Sud con i valori massimi delle temperature al di sopra della norma con picchi di anche 39-40°.

Meteo, le previsioni del fine settimana

Le previsioni meteo dell'ultimo weekend di agosto sono all'insegna di un cambiamento climatico. Nella giornata di sabato 26 agosto nuvole sparse su Nordovest e Alpi Orientali con locali rovesci sull’alto Piemonte. Nel resto del paese bel tempo con sole, mentre nelle prime ore del pomeriggio nuvolosità in aumento al Nord-Ovest.

Non si escludono piogge e rovesci, anche localmente intensi, in Piemonte, Val d’Aosta, settori nord e ovest della Lombardia, Appennino ligure e Alto Adige. Le temperature minime si confermano alte, mentre le massime in caduta con valori intorno ai 30°.

Domenica 27 agosto segna l'arrivo della perturbazione n.4 del mese: piogge e rovesci dapprima nelle regioni di Nord-Ovest con il rischio di locali nubifragi, grandinate e violente raffiche di vento. Con il passare delle ore il maltempo raggiungerà anche la Liguria, l’Emilia occidentale e la Sardegna. Nel resto del paese ancora bel tempo soleggiato con temperature elevate; in particolare al Sud e Sicilia picchi di calore per la presenza del vento di Scirocco che a Palermo e Trapani farà impennare i valori intorno ai 40°.

Da lunedì 28 agosto piogge e rovesci violenti anche nelle regioni del Centro con l'arrivo di una massa d'aria più fresca che farà crollare le temperature. Anche nella giornata di martedì 29 agosto clima instabile e variabile nelle regioni del Nord, ma anche al Sud dove si registrerà una lenta attenuazione dell'anticiclone africano.