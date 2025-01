Meteo: Epifania con nuove piogge e nevicate sulle Alpi. Le regioni coinvolte

Una perturbazione raggiungerà il Nordovest alla fine della giornata dell'Epifania (lunedì 6 gennaio), preceduta da intense e tiepide correnti meridionali. Nuvolosità variabile su buona parte del Paese, con schiarite ancora ampie in Sicilia e all’estremo Sud. Le precipitazioni più significative sono attese sull’alto Piemonte e sul nordovest della Lombardia, nevose sopra 1000-1500 metri. Deboli piogge isolate sul resto del Nordovest, occasionali su Lazio e Toscana. Alla sera piogge più intense anche in Liguria. Venti tesi meridionali su quasi tutti i mari, sul Salento, lungo le coste del medio e alto Tirreno. Temperature al di sopra della norma.

Tra lunedì notte e la mattina di martedì 7 gennaio la parte più attiva del settore perturbato interesserà il Centro Nord e la Sardegna; le piogge più intense sono attese sulla Toscana, nel Lazio, sulla Lombardia settentrionale, sul Nordest e sulla Sardegna occidentale. Neve sulle Alpi a quote superiori a 1000-1300 m. Nel pomeriggio ancora alcune precipitazioni sull’estremo Nordest e in Campania, tempo in miglioramento altrove. Venti ancora piuttosto forti, in particolare sul mar Ligure e sul mar Ionio. Temperature relativamente miti per la stagione.

Anche dopo l'Epifania potrebbe predominare una certa variabilità al Centro-Nord: la tendenza meteo

Stando ai più recenti aggiornamenti, anche le giornate successive saranno caratterizzate da una marcata variabilità, particolarmente sulle regioni centro settentrionali, dove giovedì 9 potrebbe transitare una nuova veloce perturbazione. Temperature ancora su valori superiori alla norma.