Meteo: in arrivo la tempesta Erminio! Venti forti, neve, temporali e clima freddo!

La prima parte della settimana di Pasqua vedrà condizioni di maltempo in molte regioni del Centro-Sud, venti molto forti, mari agitati e temperature inferiori alle media con nevicate in Appennino, a causa dell’intenso vortice di bassa pressione denominato “tempesta Erminio”, in azione fino a giovedì 2aprile sul nostro Paese.

Venerdì 3 l’instabilità insisterà solo al Sud, mentre nel fine settimana di Pasqua l’attuale tendenza (che andrà confermata nei prossimi giorni) indica il ritorno di un’alta pressione, che dovrebbe garantire tempo in prevalenza stabile e soleggiato e temperature miti.

Le previsioni meteo per martedì 31 marzo

Cielo da poco a parzialmente al Nord e in Toscana, con più spazi di sereno in pianura tra Piemonte e Lombardia; nevicate in mattinata sulle Alpi di confine e fino a 1000 metri sull’Appennino dell’Emilia Romagna. Da nuvoloso a coperto nel resto del Paese; maltempo sul medio Adriatico, al Sud e Sicilia, con piogge e rovesci, anche temporaleschi all’estremo Sud e nell’Isola. Piogge isolate su Lazio e nord Sardegna. Neve sui settori appenninici centro-meridionali tra 700 e 1300 metri.

Temperature in calo dappertutto nei valori massimi, inferiori alla norma al Centro-Sud. Giornata molto ventosa ovunque, con venti fino a 70-100 km/h su Alpi, Appennini, Centro-Sud e Sardegna; Foehn al Nord-Ovest; mari fino ad agitati.

Le previsioni meteo per mercoledì 1 aprile

Maltempo su regioni centrali adriatiche, Sud e Sicilia, con piogge e temporali anche forti; quota neve in Appenino intorno a 800/1200 metri, in rialzo a fine giornata. Nubi meno compatte e piogge generalmente deboli e intermittenti su bassa Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna nordorientale. Al Nord nuvolosità irregolare, con più schiarite al mattino al Nord-Ovest e nubi in aumento tra pomeriggio e sera.

Temperature minime in generale e contenuta diminuzione; massime per lo più stazionarie, ma in lieve calo al Centro e Sardegna. Venti molto forti, fino a intensità di burrasca; mari agitati e rischio di mareggiate.