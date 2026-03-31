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Meteo: tempesta Erminio in arrivo! Maltempo, neve abbondante e forti venti

Il terzo ciclone mediterraneo nel giro di due settimane è in arrivo e si chiama "Erminio": forte maltempo al Centro-Sud con nevicate abbondanti.
Previsione31 Marzo 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione31 Marzo 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

Non c’è il due senza il tre: dopo Samuel e Deborah, arriva Erminio, il terzo ciclone mediterraneo in appena due settimane, associato alla perturbazione n.11 di marzo (l’ultima del mese) giunta sull’Italia nella seconda parte di lunedì 30 marzo. La massa d’aria polare marittima che la accompagna, riversandosi sui mari attorno alla Penisola, sta dando vita ad una circolazione ciclonica destinata ad approfondirsi nel corso delle prossime 24-36 ore tra la Sicilia e il Mar Ionio.

In questa prima parte della settimana di Pasqua, Erminio (così ribattezzato dall’Aeronautica Militare, secondo il progetto “Storm Naming”) sarà dunque responsabile di una ennesima ondata di severo maltempo in molte regioni del Centro-Sud dove si attendono venti fino a tempestosi, mari fino a molto agitati e con conseguenti mareggiate sulle coste esposte. Le precipitazioni risulteranno particolarmente intense - con quantitativi ingenti - nei settori ionici, del medio e basso Adriatico e sulla Sicilia, oltre ad un altro cospicuo carico di neve in Appennino, in qualche caso anche sotto i 1000 metri.

Massima attenzione: entro la fine di giovedì 2 aprile tra Abruzzo e Molise si rischiano quantitativi di pioggia oltre 200 mm e accumuli di neve in quota da 1 a 2 metri. Venerdì 3 l’instabilità insisterà solo al Sud, mentre nel fine settimana di Pasqua si profila e conferma il ritorno dell’alta pressione, che dovrebbe garantire tempo in prevalenza stabile e soleggiato e temperature miti.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 31 marzo

Cielo da poco a parzialmente al Nord, con più spazi di sereno tra Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia; ultime deboli nevicate in mattinata lungo le Alpi di confine e fino a 1000 metri sull’Appennino dell’Emilia Romagna. Cielo da nuvoloso a coperto nel resto del Paese: il tempo sarà perturbato soprattutto sul medio Adriatico, al Sud, su Sardegna e Sicilia, con piogge diffuse e rovesci, anche temporaleschi all’estremo Sud e nelle Isole. Precipitazioni isolate su Lazio, Umbria e, al mattino, anche in Toscana. Neve sui settori appenninici centro-meridionali tra 700 e 1300 metri, localmente più in basso nel settore adriatico centrale.

Temperature massime in calo ovunque, inferiori alla norma al Centro-Sud. Giornata molto ventosa ovunque, con venti settentrionali fino a 70-100 km/h su Alpi, Liguria, regioni centrali e Sardegna; Föhn fino a 60-80 Km/h in pianura al Nord-Ovest; mari fino ad agitati quelli attorno alla Sardegna e il Canale di Sicilia.

Le previsioni meteo per mercoledì 1 aprile

Sulle regioni centrali adriatiche, al Sud e sulla Sicilia tempo perturbato con precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco. Fenomeni più persistenti e intensi tra basse Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, con rischio criticità. Quota neve in Appenino intorno a 700/1200 metri, in rialzo a fine giornata. Nubi meno compatte e piogge generalmente deboli e intermittenti su bassa Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna nordorientale. Al Nord nuvolosità irregolare, con più schiarite al mattino al Nord-Ovest e nubi in aumento tra pomeriggio e sera.

Temperature minime in generale e contenuta diminuzione; massime per lo più stazionarie. Venti molto forti, fino a intensità di tempesta, con raffiche intorno a 100 Km/h al Centro-Sud e su tutti i mari prospicienti, che risulteranno agitati o molto agitati e dunque con il rischio di mareggiate sulle coste esposte.

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Ultimo aggiornamento Martedì 31 Marzo ore 13:22

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