Meteo, dopo il forte maltempo da venerdì 20 migliora

Il ciclone Boris (perturbazione n. 5 del mese), responsabile delle piogge alluvionali che hanno colpito le Marche ma soprattutto l’Emilia orientale e la Romagna, si sta finalmente attenuando e allontanando verso i Balcani. Per fortuna la situazione è quindi destinata gradualmente a migliorare con le ultime isolate e deboli piogge ancora attese venerdì 20 sul settore del medio Adriatico.

Il weekend sarà quindi caratterizzato da schiarite e da una maggior presenza del sole, poche piogge per lo più confinate sulle zone montuose e temperature in generale rialzo fino a valori vicini alla norma. Tuttavia, nella giornata di domenica il tempo potrebbe peggiorare sui settori più occidentali della penisola, in particolare in Sardegna, per l’avvicinarsi di una nuova perturbazione (la n. 6 di settembre) che poi ad inizio settimana dovrebbe coinvolgerà gran parte dell’Italia con nuove piogge e temporali.

Le previsioni meteo per venerdì 20

Alternanza tra sole e momenti nuvolosi in gran parte d’Italia. Le nubi saranno maggiormente insistenti e diffuse in Piemonte, Emilia Romagna, regioni centrali adriatiche e bassa Calabria; le schiarite più ampie riguarderanno Lazio, Campania, Basilicata ed estremo Nordest. Deboli e isolate piogge in Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Gargano e Salento.

Temperature massime in rialzo al Centro-Nord e Sardegna, senza grandi variazioni altrove; valori massimi pomeridiani fino a 25-26 gradi, anche 27-28 in Sicilia. Venti ovunque deboli o molto deboli, salvo residui e modesti rinforzi di Tramontana in Liguria e di Bora sull’alto Adriatico. Mosso il settore di ponente del Mar Ligure, poco mossi i restanti mari italiani.

Le previsioni meteo per sabato 21

Nuvolosità sparsa con un cielo fino a nuvoloso nell’estremo Nordovest, in particolare in Piemonte ma senza piogge di rilievo. Nel resto d’Italia, tempo più soleggiato con della nuvolosità irregolare e variabile: il cielo si presenterà tra il poco o parzialmente nuvoloso.

Temperature stazionarie al Nord, in lieve crescita al Centro-Sud; valori massimi pomeridiani vicini alla norma. Venti deboli o molto deboli, salvo moderati rinforzi da est nel Canale di Sardegna che, insieme al settore di ponente del Mar ligure, risulteranno mossi; poco mossi gli altri bacini.