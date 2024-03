Domenica di tempesta: forte maltempo e possibili nubifragi, ecco le zone più a rischio. Le previsioni dal 3 marzo

Avanza sull'Italia una intensa perturbazione atlantica, collegata alla tempesta Fedra, che nelle prossime ore influienzerà le condizioni meteo in tutto il Paese con condizioni di diffuso maltempo. Domenica 3 marzo saranno nel mirino soprattutto le regioni di Nord-Ovest e la Sardegna, mentre lunedì il maltempo coinvolgerà anche il Sud.

Oltre alle piogge intense, si attendono nevicate abbondanti nel settore alpino occidentale, ma la neve raggiungerà anche i settori appenninici. Attenzione anche al vento, che rinforzerà sensibilmente: attese raffiche di burrasca fino a 80-90 Km/h e mari fino a molto agitati.

Lunedì il centro della depressione Fedra si porterà sul mar Tirreno tra Lazio e Sardegna, per trasferirsi poi sul mar Ionio nelle prime ore di martedì. L’aria più fredda che accompagna questa perturbazione favorirà un calo generale delle temperature, più sensibile sulle regioni peninsulari e sulle Isole, destinate a portarsi su valori più in linea con la stagione.

Le previsioni meteo per domenica 3 marzo

Domenica al Sud e sulla Sicilia tempo in prevalenza soleggiato, salvo nuvolosità modesta e passeggera. Inizialmente un po’ di sole anche su basso Lazio, Abruzzo e Molise, ma con nubi in aumento nella seconda parte del giorno. Cielo da nuvoloso a coperto altrove, con piogge a partire dal Nord-Ovest, in estensione nel pomeriggio a Emilia, Toscana, alto Lazio e Sardegna. Precipitazioni a tratti intense, soprattutto su Liguria, Piemonte e ovest della Toscana. Nevicate abbondanti oltre 1.200-1.500 metri nelle Alpi occidentali. In serata i fenomeni raggiungeranno anche il Nord-Est, l’Umbria, il resto del Lazio, la Campania e l’ovest della Sicilia.

Temperature massime in calo al Nord-Ovest e in Sardegna, in aumento altrove. Venti intensi dai quadranti meridionali su tutti i mari, anche burrascosi su quelli di ponente e sulla Sardegna. Mari occidentali fino a molto mossi o agitati, con il rischio di mareggiate anche forti sulle coste più esposte.

Le previsioni meteo per lunedì 4 marzo

Lunedì nuvole su tutta Italia. Piogge isolate, concentrate al mattino, su gran parte del Nord a eccezione della Liguria, con deboli nevicate sulle Alpi oltre 700-1.200 metri; piogge qua e là, nel corso del giorno, anche su tutte le regioni del Centro-Sud e Isole, con nevicate su zone appenniniche e montagne di Sicilia e Sardegna oltre 1.000-1.200 metri.

Temperature massime in calo al Centro-Sud, Isole, Emilia e Romagna; in rialzo al Nord-Ovest. Venti fino a burrascosi di Maestrale nelle Isole, con raffiche localmente tempestose sulla Sardegna e mari fino a molto agitati.