Meteo: domenica con freddo in aumento, brusco peggioramento in vista per San Valentino

La perturbazione che oggi porta qualche debole pioggia al Centro-Sud si allontanerà rapidamente dall'Italia, e per domenica 13 febbraio si profilano condizioni meteo stabili praticamente ovunque. Il sistema nuvoloso sarà però seguito dall'afflusso di correnti fredde che nel corso del fine settimana riporteranno un clima dal sapore più invernale, e domani all'alba potranno svegliarsi sotto zero anche diverse zone di pianura.

Una svolta meteo più sensibile è attesa poi per la giornata di San Valentino: lunedì 14 febbraio un'intensa perturbazione atlantica raggiungerà l'Italia portando molte piogge anche al Nord, dove si interromperà la lunga fase siccitosa anche se gli accumuli non basteranno a colmare il grave deficit idrico. Nelle regioni settentrionali sarà possibile vedere fiocchi di neve fino a quote basse, localmente anche in pianura, soprattutto nella notte tra San Valentino e martedì 15 febbraio.

Le previsioni meteo per domenica 13 febbraio

Nuvolosità irregolare sul Piemonte occidentale, in Romagna e al Centro-Sud, con l'eccezione di ampi rasserenamenti in Sicilia. Maggiori schiarite sono attese anche sul resto del Nord, salvo qualche velatura passeggera.

A fine giornata tendenza a un graduale peggioramento al Nord-Ovest e in Toscana per l'avvicinarsi di un'intensa perturbazione.

Temperature minime in calo, con valori localmente sotto zero al Nord; massime stazionarie o in lieve diminuzione e vicine alla norma. Venti per lo più deboli, ancora localmente mossi i mari occidentali.

Le previsioni meteo per San Valentino

Lunedì nuvolosità in rapida intensificazione in tutta Italia, con delle schiarite che resistono fino a metà giornata sulle Alpi orientali; piogge sparse al mattino in Liguria, Toscana, Lazio e Campania; prime nevicate su Alpi occidentali e nord Appennino. Tra pomeriggio e sera le piogge si estendono alla pianura Padana, all’alto versante adriatico e alla Sardegna, con dei rovesci più intensi in Liguria; nevicate su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale, con quota neve fino a 300/400 metri al Nord-Ovest e possibili nevicate miste a pioggia nella notte nelle pianura lombarda.

Giornata fredda al Nord; temperature stabili o in leggero aumento al Centro-Sud. Venti meridionali in graduale rinforzo sui mari di ponente.