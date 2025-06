Meteo, domenica di sole e caldo intenso: le zone a oltre 35°C

La prima settimana di giugno si chiude con l’alta pressione nord africana ben salda sul Mediterraneo centro-occidentale dove insisterà anche la prossima settimana. Sul nostro Paese, nei prossimi giorni, non arriveranno perturbazioni, il tempo pertanto sarà stabile e soleggiato da Nord a Sud. Una residua instabilità interesserà oggi le regioni alpine del Nord-Est ancora lambite da un fronte atlantico in transito sull’Europa centrale ma in movimento verso l’est europeo. Riguardo al caldo, le temperature a inizio settimana sono previste in lieve calo e si porteranno su valori temporaneamente più vicini alle medie, ma ancora ben superiori al Sud; da mercoledì una nuova e decisa espansione dell’alta pressione nordafricana nel Mediterraneo e sull’Italia darà il via a un’intensa ondata di caldo in tutto il nostro Paese.

Previsioni meteo per domenica 8 giugno

Tempo stabile e in prevalenza soleggiato fin dal mattino, a parte una nuvolosità sparsa su Liguria di Levante, Lombardia e al Nord-Est, con qualche rovescio su Alpi e Prealpi orientali. Nel pomeriggio nubi in attenuazione anche in tutto il Nord, salvo dei rovesci o temporali tra Prealpi venete e Friuli dove potrebbero insistere anche in serata. Caldo ancora intenso al Sud e in Sicilia con punte massime fino a 35-37 gradi. Temperature in aumento anche al Nord-Ovest e Sardegna. Venti in rinforzo di Libeccio nel Mar Ligure; Maestrale in Sardegna; ventoso a tratti sulle Alpi del Nord-Ovest.

Previsioni meteo per lunedì 9 giugno

Cielo in prevalenza sereno al Nord-Ovest, in Emilia Romagna e al Centro-Sud. Al mattino un po’ di nuvolosità ma in graduale attenuazione tra est Lombardia e Triveneto. Basso rischio di qualche locale pioggia, comunque non esclusa del tutto, sulle Alpi nel corso del pomeriggio. Caldo in leggera attenuazione. Venti deboli orientali in Val Padana, settentrionali al Centro-Sud fino a moderati di Maestrale nel Mare di Sardegna che sarà mosso; mari da poco mossi a localmente mossi altrove.