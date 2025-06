Meteo, 9-10 giugno con lieve calo termico poi nuova ondata di caldo

La perturbazione che ha portato un po’ di instabilità all’estremo Nord-Est si allontana; la settimana quindi inizia con tempo stabile in tutta l’Italia insieme ad una modesta ventilazione settentrionale responsabile di un lieve e temporaneo calo termico in parte del Centro-Sud. Da metà settimana

si conferma un’ulteriore e decisa espansione dell’anticiclone nordafricano nel Mediterraneo e sull’Italia che darà il via a un’intensa ondata di caldo in tutto il nostro Paese, con temperature massime diffusamente oltre i 30 gradi e probabili punte di 36-38 gradi. Queste condizioni daranno luogo anche ad un aumento dell’afa e delle temperature notturne con conseguenti disagi. Tra gli aspetti da segnalare c’è anche l’aggravarsi della siccità nelle regioni meridionali, vista l’assenza di precipitazioni prevista per almeno un’altra decina di giorni, se non oltre.

Previsioni meteo per lunedì 9 giugno

Cielo in prevalenza sereno in Emilia Romagna e al Centro-Sud; un po’ di nuvolosità sparsa al Nord, soprattutto al mattino in Triveneto, nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale, ma senza precipitazioni di rilievo. Caldo in leggera attenuazione, con temperature massime in contenuta diminuzione al Nord-Est, nelle regioni centrali adriatiche, al Sud e Isole; punte di 32-34 °C in Toscana, Puglia, Sicilia e Sardegna. Venti moderati di Bora nell’alto Adriatico, deboli orientali in Val Padana, settentrionali al Centro-Sud fino a moderati di Maestrale nel Mare di Sardegna che sarà mosso; mari da poco mossi a localmente mossi altrove.

Previsioni meteo per martedì 10 giugno

Tempo soleggiato in tutte le regioni, salvo della nuvolosità al mattino in Piemonte e alta Lombardia, ma in rapida attenuazione, con ampi rasserenamenti entro metà giornata; nel pomeriggio qualche nuvola innocua potrà formarsi sui rilievi montuosi si alpini che appenninici. Temperature minime in calo in Sardegna; massime in leggero rialzo al Nord, per lo più stazionarie altrove. Venti deboli, di Maestrale nei canali delle Isole.