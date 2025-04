Meteo domenica delle Palme: piogge al Centro-Nord, caldo fuori stagione al Sud. I dettagli

L’alta pressione, che ha garantito diverse giornate di tempo bello e anche piuttosto mite, si sta indebolendo. Il tempo è quindi destinato a peggiorare per l’arrivo oggi (domenica delle Palme, 13 aprile) di una perturbazione dalla Spagna (la numero 2 di aprile) che porterà piogge in molte regioni del Centro-Nord, in estensione poi tra lunedì 14 e martedì 15 anche a parte del Sud Italia.

Sarà l’inizio di una fase perturbata che caratterizzerà quasi tutta la settimana di Pasqua: un’altra perturbazione (la numero 3 del mese) è attesa infatti già alla fine di martedì, con nuovo maltempo tra mercoledì 16 e giovedì 17 in gran parte d’Italia, e un’ultima perturbazione (la numero 4 di aprile) potrebbe arrivare proprio il giorno di Pasqua (domenica 20), ma si tratta di una tendenza a lungo termine che, considerata la distanza temporale, mostra ancora un elevato grado di incertezza e andrà dunque verificata nel corso dei prossimi giorni.

Per i prossimi giorni è comunque molto probabile il ritorno di un periodo decisamente piovoso, con accumuli localmente anche abbondanti e con il rischio di locali criticità. La massa d’aria, per effetto di intensi e umidi venti meridionali che soffieranno nel Mediterraneo, rimarrà mite.

Le previsioni meteo per oggi 13 aprile (Domenica delle Palme)

Inizialmente sprazzi di sole su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ma con nubi destinate ad aumentare nella seconda parte del giorno. Nel resto del Paese cielo da nuvoloso a coperto, con alcune precipitazioni sparse al Nord, buona parte delle regioni centrali, occasionalmente anche sulla Sardegna. Nel pomeriggio e in serata i fenomeni dovrebbero concentrarsi tra Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche, risultando localmente anche intensi.

Temperature massime in calo al Nord, in aumento al Centro-Sud, più sensibile al Sud e sulle Isole dove non si escludono picchi tra 25 e 30 gradi. Venti di Scirocco in rinforzo, con forti raffiche sui mari di ponente.

Le previsioni meteo per lunedì 14 aprile

Cielo coperto al Centro-Nord e in Sardegna con piogge diffuse e localmente intense; nell’isola rischio di temporali. Fenomeni meno probabili e più sporadici sulle regioni centrali adriatiche. Maggiore variabilità al Sud e Sicilia con nuvole alternate e locali schiarite; non si escludono isolate e brevi piogge tra Campania, Puglia e Basilicata.

Temperature senza grandi variazioni. Clima mite al Sud e Sicilia con valori localmente oltre i 25 gradi; al Nord massime intorno ai 15 gradi. Venti di Scirocco su tutti i nostri mari e lungo le aree costiere da moderati a localmente forti. Mari ovunque mossi o molto mossi, fino ad agitato il Canale di Sicilia e il Mar Tirreno.