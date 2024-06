Meteo, domenica con poche piogge poi torna l'anticiclone africano

Nonostante il passaggio di una debole perturbazione, nelle prossime ore lo scenario meteo risulterà nel complesso tranquillo, con poche piogge. Poi nella nuova settimana il vero protagonista diventerà l’Anticiclone Nord-africano, che consoliderà gradualmente la sua presenza sulla nostra Penisola, garantendo prevalenza di tempo soleggiato e piogge quasi del tutto assenti.

La presenza dell’alta pressione di matrice africana favorirà anche un rapido e deciso aumento delle temperature, dando così avvio a una nuova ondata di caldo, la seconda della stagione, ma più diffusa e intensa, causata dalla risalita sul nostro Paese di aria molto calda di origine sub-tropicale: verrà quindi coinvolta tutta l’Italia ed è probabile che l’apice del caldo si tocchi tra mercoledì e venerdì, con possibili picchi fino intorno ai 40 gradi al Sud e Isole.

Le previsioni meteo per domenica 16 giugno

Domenica osserveremo un'alternanza tra sole e momenti nuvolosi in gran parte d’Italia, comunque con poche piogge: possibili brevi acquazzoni, specie nel pomeriggio, solo su Alpi, zone interne della Sicilia e Sardegna Meridionale. Temperature massime in lieve calo in Sardegna, in aumento altrove, con punte fino a 33-34 gradi nelle aree interne del Sud. Venti deboli, per lo più a regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per lunedì 17 giugno

Tempo soleggiato in gran parte d’Italia, con qualche temporaneo annuvolamento solo Alpi, Prealpi e pianura piemontese; possibili deboli piogge o locali rovesci pomeridiani nei settori alpini più settentrionali. Caldo in intensificazione, con temperature in generale aumento. Venti deboli, a regime di brezza.