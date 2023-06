Meteo, domenica 4 temporali diffusi al Centro-Nord e in Sardegna, più sole al Sud

Tra domenica 4 e la prossima settimana l'atmosfera resterà ancora molto instabile, con il rischio di temporali a tratti intensi che potranno interessare gran parte del Paese. L’alta pressione resta infatti lontano dall’Italia, posizionata stabilmente sul Nord Europa in prossimità delle Isole Britanniche, mantenendo così una circolazione nettamente più dinamica alle nostre latitudini, sull’area del Mediterraneo.

Questo significa – in generale - dover far fronte a giornate spesso soleggiate al mattino, ma con il rischio di locali, improvvisi e forti temporali soprattutto nel pomeriggio; l’avvicinamento della perturbazione n.1 di giugno sta rendendo i fenomeni ancora più diffusi, fin dal mattino sul Centro-nord, non solo sulle aree montuose ma anche su quelle di pianura.

In questo contesto prosegue il rischio di fenomeni di forte intensità, con grandine e raffiche temporalesche.

Una seconda perturbazione (la n.2) potrebbe raggiungere il Sud e la Sicilia tra martedì 6 e mercoledì 7, determinando un maggiore rischio di rovesci e temporali diffusi; anche su questa evoluzione vi daremo conferme e dettagli nei prossimi aggiornamenti. Dal punto di vista termico la configurazione delle masse d'aria sull'Europa impedirà l'arrivo di ondate di caldo sull'Italia: le temperature dunque rimarranno nella media del periodo o leggermente al di sotto.

Le previsioni meteo per domenica 4

Instabile soprattutto su Centro-nord e Sardegna; in questi settori i cieli si presenteranno nuvolosi, a tratti coperti, fin dal mattino, con locali rovesci e temporali su Sardegna e Nord-Ovest fin dalla notte. Dal pomeriggio instabile da Nord a Sud con rovesci e temporali, anche sui settori interni delle regioni centrali; fenomeni più isolati al Sud e Sicilia; parziali schiarite riguarderanno il settore adriatico e l’estremo Sud sul settore ionico.

Temperature senza sensibili variazioni, valori in linea con le medie climatiche. Venti meridionali in moderato rinforzo, soprattutto tra Sardegna e Sicilia.

Le previsioni meteo per lunedì 5

Giornata nuvolosa, con cieli a tratti coperti fin dal mattino su Nord-Est e al Centro-Sud e Sicilia; in questi settori non mancheranno fin da subito piogge sparse e locali temporali.

Nel pomeriggio aumento generale dell’instabilità, con il rischio di temporali diffuso soprattutto su Nord, regioni centrali e Isole; fenomeni presenti ma meno diffusi al Sud.

Temperature senza sensibili variazioni, in generali i valori massimi resteranno compresi tra i 23 e i 27 gradi.