FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, domenica 28 settembre ancora qualche pioggia. Clima fresco

Meteo, domenica 28 settembre ancora qualche pioggia. Clima fresco

Le due perturbazioni si allontaneranno alla fine della giornata. La prima parte della prossima settimana vedrà prevalenza di tempo stabile e asciutto
Previsione28 Settembre 2025 - ore 10:06 - Redatto da Meteo.it
Previsione28 Settembre 2025 - ore 10:06 - Redatto da Meteo.it

Anche domenica 28 settembre il tempo sarà, almeno in parte, influenzato dalle due perturbazioni in transito sul nostro Paese, con quella di origine atlantica (la numero 7 di settembre) che porterà ancora maltempo soprattutto sulle regioni adriatiche e quella arrivata dal Nord Africa responsabile invece di qualche pioggia residua all’estremo Sud. La giornata avrà quindi caratteristiche autunnali, soprattutto perché le temperature faranno registrare valori in gran parte al di sotto della norma, tipici quindi di inizio autunno.

Le due perturbazioni poi abbandoneranno definitivamente la nostra Penisola alla fine della giornata, favorendo così un miglioramento del tempo che aprirà le porte a una prima parte della prossima settimana, nelle giornate di lunedì e martedì, caratterizzata da prevalenza di tempo stabile e asciutto, con temperature comunque sempre tipicamente autunnali.

L’evoluzione per i giorni successivi mostra ancora ampi margini di incertezza, sebbene i modelli di previsione suggeriscano, per metà settimana, la possibile irruzione sul nostro Paese di correnti fredde nord-orientali associate a un’altra fase di tempo instabile e perturbato, specie al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per domenica 28 settembre

Prevalenza di tempo soleggiato al Nord-Ovest e nel Triveneto. Nuvole sul resto d’Italia, anche se non mancheranno sprazzi di sole anche ampi, specie al mattino nelle regioni centrali tirreniche. Nel corso del giorno qualche pioggia su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale.

Temperature massime in rialzo al Nord e Isole maggiori, in calo nel resto d’Italia; valori fino a 25-26 gradi in Sicilia, Sardegna e Calabria, più contenuti nel resto d’Italia. Moderati venti settentrionali o di Maestrale in gran parte del Centro-Sud e Isole. Mossi il Tirreno, lo Ionio e il Canale di Sicilia; per lo più poco mossi gli altri mari.

Le previsioni meteo per lunedì 29 settembre

Tempo bello e soleggiato al Nord-Ovest, Emilia Romagna, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Alternanza tra sole e nuvole nelle altre regioni, comunque con poche piogge più che altro concentrate sulla Calabria nel corso del pomeriggio.

Temperature massime in lieve calo all’estremo Sud, stazionarie o in leggera crescita altrove. Venti moderati di Maestrale al Sud, in generale deboli altrove. Mossi l’Adriatico meridionale, il Tirreno centro-meridionale, lo Ionio e il Canale di Sicilia.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, nelle prossime ore ancora qualche pioggia e clima autunnale. Le previsioni da domenica 28 settembre
    Previsione28 Settembre 2025

    Meteo, nelle prossime ore ancora qualche pioggia e clima autunnale. Le previsioni da domenica 28 settembre

    Tempo instabile in molte regioni, con piogge in arrivo soprattutto sul versante adriatico e al Sud. Le previsioni meteo nei dettagli
  • Meteo: domani piogge in diverse regioni, poi una breve tregua. Le previsioni da domenica 28 settembre
    Previsione27 Settembre 2025

    Meteo: domani piogge in diverse regioni, poi una breve tregua. Le previsioni da domenica 28 settembre

    Condizioni meteo instabili anche domani, poi si conferma una breve tregua prima di una nuova ondata di maltempo attesa a metà settimana.
  • Meteo: weekend con piogge in molte regioni e clima autunnale. Le previsioni da sabato 27 settembre
    Previsione27 Settembre 2025

    Meteo: weekend con piogge in molte regioni e clima autunnale. Le previsioni da sabato 27 settembre

    Condizioni meteo instabili sull'Italia, con piogge in molte regioni e neve sulle Alpi. Clima autunnale con valori al di sotto della media.
  • Meteo, weekend fresco e instabile: le zone a rischio pioggia da sabato 27 settembre
    Previsione27 Settembre 2025

    Meteo, weekend fresco e instabile: le zone a rischio pioggia da sabato 27 settembre

    Il clima resta fresco per la stagione, con temperature in calo anche al Sud entro domenica. Gli aggiornamenti meteo
Ultime newsVedi tutte
Meteo, dal 30 settembre nuovi segnali di peggioramento: ottobre al via con forte maltempo
Tendenza27 Settembre 2025
Meteo, dal 30 settembre nuovi segnali di peggioramento: ottobre al via con forte maltempo
Dopo una tregua a inizio settimana, da martedì 30 settembre vedremo i primi segni di peggioramento: rischio di forte maltempo da mercoledì.
Meteo: breve tregua a inizio settimana, poi tornano maltempo e aria fredda. La tendenza da lunedì 29
Tendenza26 Settembre 2025
Meteo: breve tregua a inizio settimana, poi tornano maltempo e aria fredda. La tendenza da lunedì 29
Parentesi più stabile tra lunedì 29 settembre e martedì 30, ma nei giorni successivi vivremo un'altra fase con maltempo e aria fredda!
Meteo, instabilità anche la prossima settimana: la tendenza
Tendenza25 Settembre 2025
Meteo, instabilità anche la prossima settimana: la tendenza
Dopo un lunedì stabile, da martedì 30 settembre possibile ritorno dei temporali e clima fresco. La tendenza meteo per i prossimi giorni
Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 28 Settembre ore 10:07

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154