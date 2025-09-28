Meteo, domenica 28 settembre ancora qualche pioggia. Clima fresco

Anche domenica 28 settembre il tempo sarà, almeno in parte, influenzato dalle due perturbazioni in transito sul nostro Paese, con quella di origine atlantica (la numero 7 di settembre) che porterà ancora maltempo soprattutto sulle regioni adriatiche e quella arrivata dal Nord Africa responsabile invece di qualche pioggia residua all’estremo Sud. La giornata avrà quindi caratteristiche autunnali, soprattutto perché le temperature faranno registrare valori in gran parte al di sotto della norma, tipici quindi di inizio autunno.

Le due perturbazioni poi abbandoneranno definitivamente la nostra Penisola alla fine della giornata, favorendo così un miglioramento del tempo che aprirà le porte a una prima parte della prossima settimana, nelle giornate di lunedì e martedì, caratterizzata da prevalenza di tempo stabile e asciutto, con temperature comunque sempre tipicamente autunnali.

L’evoluzione per i giorni successivi mostra ancora ampi margini di incertezza, sebbene i modelli di previsione suggeriscano, per metà settimana, la possibile irruzione sul nostro Paese di correnti fredde nord-orientali associate a un’altra fase di tempo instabile e perturbato, specie al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per domenica 28 settembre

Prevalenza di tempo soleggiato al Nord-Ovest e nel Triveneto. Nuvole sul resto d’Italia, anche se non mancheranno sprazzi di sole anche ampi, specie al mattino nelle regioni centrali tirreniche. Nel corso del giorno qualche pioggia su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale.

Temperature massime in rialzo al Nord e Isole maggiori, in calo nel resto d’Italia; valori fino a 25-26 gradi in Sicilia, Sardegna e Calabria, più contenuti nel resto d’Italia. Moderati venti settentrionali o di Maestrale in gran parte del Centro-Sud e Isole. Mossi il Tirreno, lo Ionio e il Canale di Sicilia; per lo più poco mossi gli altri mari.

Le previsioni meteo per lunedì 29 settembre

Tempo bello e soleggiato al Nord-Ovest, Emilia Romagna, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Alternanza tra sole e nuvole nelle altre regioni, comunque con poche piogge più che altro concentrate sulla Calabria nel corso del pomeriggio.

Temperature massime in lieve calo all’estremo Sud, stazionarie o in leggera crescita altrove. Venti moderati di Maestrale al Sud, in generale deboli altrove. Mossi l’Adriatico meridionale, il Tirreno centro-meridionale, lo Ionio e il Canale di Sicilia.