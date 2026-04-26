Meteo, domenica 26 aprile di sole. Prossima settimana torna la pioggia

Ultima domenica di aprile nel segno del tempo stabile e del caldo anomalo sull’Italia, grazie alla presenza dell’alta pressione che per il momento resta ancora ben salda sul Mediterraneo centrale e sulla regione alpina. La massa d’aria di origine sub-tropicale ci regalerà temperature insolitamente alte per il periodo, ben al di sopra della norma nelle ore centrali del giorno, quando le massime in diverse località si spingeranno addirittura su valori tipici del mese di giugno, specie al Centro e al Nord.

Lunedì 27 aprile in una fase comunque ancora di stampo anticiclonico, è probabile un parziale indebolimento dell’alta pressione e, di conseguenza, un modesto aumento dell’instabilità, che comunque rimarrà prevalentemente confinata alle zone montuose della Penisola, mentre martedì 28 l’instabilità è destinata a propagarsi anche ad altre zone del Paese, con improvvisi acquazzoni e temporali previsti anche sulle pianure del Nord; al Centro-Sud invece l’inizio della settimana sarà ancora caratterizzato da tempo stabile e soleggiato.

Le temperature anche nella prima parte della prossima settimana rimarranno in generale al di sopra della norma, sebbene con una prima leggera flessione al Nord. L’evoluzione per la parte centrale della settimana rimane al momento ancora molto incerta, per cui, per maggiori dettagli, vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.



Previsioni meteo per domenica 26 aprile

Al mattino un po’ di nuvole comunque innocue, su Liguria e alta Toscana; prevalenza di tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità attorno ai rilievi del Nord, con isolati e brevi acquazzoni o temporali sulle Alpi Marittime; prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Paese, salvo la tendenza al passaggio di velature al Settentrione.

Temperature massime per lo più in leggero aumento, quasi dappertutto comprese fra 20 e 26 gradi, con punte anche di 27-28 gradi al Nord e zone interne di pianura del Centro. Venti in generale di debole intensità. Mari calmi o poco mossi.



Previsioni meteo per lunedì 27 aprile

In mattinata cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con qualche nuvola innocua in più solo su Alpi Occidentali e Ponente Ligure. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità, con isolati rovesci e temporali, su Alpi e zone appenniniche.

Temperature massime in leggera diminuzione al Nord, pressochè invariate al Centro-Sud e nelle Isole: valori sempre al di sopra delle medie stagionali praticamente in tutta Italia.