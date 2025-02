Meteo, domenica 23 variabile poi fase di maltempo diffuso

Ultima domenica di febbraio all’insegna della variabilità sull’Italia, raggiunta molto lentamente da una debole perturbazione atlantica (numero 6 del mese): ad essere coinvolte saranno dapprima le regioni di Nord-Ovest e la Toscana (ma con fenomeni piuttosto scarsi), tra lunedì e martedì quelle del Centro-Sud peninsulare dove, contrario, si osserveranno precipitazioni un po’ più significative. Anche il resto della settimana resterà movimentato e dinamico: in particolare tra martedì sera e giovedì quando, il passaggio di un’altra e più attiva perturbazione atlantica (la numero 7 di febbraio), porterà diffuso maltempo, localmente anche intenso, in gran parte del Paese. Nonostante la fase perturbata attesa, le temperature non subiranno bruschi crolli e si limiteranno a tornare entro i valori medi stagionali, con le nevicate che quindi rimarranno confinate a quote medio-alte. Si tratta, tuttavia, di un’evoluzione ancora poco chiara e definita: i prossimi aggiornamenti ci consentiranno di essere più precisi nei dettagli dei suoi effetti e nella tempistica delle aree coinvolte.

Previsioni meteo per domenica 23 febbraio



Domenica prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al Sud e sulla Sicilia, salvo alcuni annuvolamenti nel pomeriggio tra Irpinia, Basilicata e Puglia. Nuvolosità variabile nel resto del Paese, più compatta tra Liguria, Emilia e alta Toscana dove saranno più probabili deboli piogge o pioviggini. In serata qualche pioggia anche nel sud della Lombardia, mentre nel corso della notte saranno coinvolte il resto della Toscana, Romagna, Umbria e Marche. Temperature in generale aumento, con le massime per lo più oltre la media, fino a sfiorare i 20 gradi in Sardegna. Venti deboli o moderati meridionali sui mari di ponente, in Sardegna e Liguria.

Previsioni meteo per lunedì 24 febbraio

Lunedì prevalenza di sole su Calabria meridionale e Isole. In mattinata temporanei ampi rasserenamenti su Valle d’Aosta, zone alpine, nord della Lombardia e Triveneto. Cielo da nuvoloso a coperto nel resto d’Italia: nel corso del giorno piogge sparse su Liguria di levante, Emilia Romagna, regioni centrali, Campania, nord della Puglia, in serata anche in Basilicata, nel resto della Puglia e sull’alta Calabria tirrenica. Temperature: minime in calo al Nordovest, in crescita invece al Nordest e in gran parte del Centro-Sud; massime in rialzo al Nordovest, in calo al Centro e Sardegna. Venti per lo più di debole intensità. Mari per lo più poco mossi o calmi.