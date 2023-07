Meteo, domenica 23 sole e caldo intenso. Da lunedì 24 tornano forti temporali e aria ancora più rovente

Domenica 23 tenderà a smorzarsi l’instabilità che negli ultimi giorni ha portato numerosi temporali al Nord, per cui vero protagonista rimarrà il caldo intenso, che si farà sentire soprattutto al Sud, dove insisterà con maggior decisione l’alta pressione dell’Anticiclone Nord-Africano.

Già lunedì 24 però instabili correnti atlantiche torneranno a lambire il Nord, favorendo acquazzoni e temporali che inizialmente coinvolgeranno prevalentemente le Alpi, per poi propagarsi martedì 25 anche alle zone di pianura.

Nel frattempo l’Anticiclone Nord-Africano stringerà con maggior forza la sua presa sulle regioni meridionali, dove quindi il caldo andrà incontro a un’ulteriore intensificazione, con possibili picchi di 45 gradi e oltre.

Gli ultimi dati confermano la fine dell’ondata di caldo a metà settimana, tra mercoledì e giovedì, quando le fresche correnti atlantiche scivoleranno lungo tutta la Penisola propagandosi anche alle estreme regioni meridionali.

Le previsioni meteo per domenica 23

Alternanza tra sole e momenti nuvolosi al Nord, con isolati rovesci pomeridiani sulle zone alpine. In generale sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia. Temperature massime in crescita al Nord e Isole Maggiori, con poche variazioni altrove: caldo intenso soprattutto al Sud e Isole, con valori per lo più compresi fra 35 e 40 gradi e possibili picchi di 42-43 gradi.

Le previsioni meteo per lunedì 24

Tanto sole e molto caldo al Centro-Sud, a parte qualche temporaneo annuvolamento in Toscana. Un po’ di nuvole al Nord, con qualche isolato rovescio possibile anche sull’Appennino settentrionale. Alla sera estensione dei fenomeni verso l’alto Adriatico con possibili episodi di forte intensità; qualche rovescio anche sulla Liguria centrale.

Temperature quasi ovunque in aumento; caldo estremo al Sud e sulle isole con punte intorno ai 45 gradi o leggermente oltre; caldo intenso anche al Centro con picchi fino a 40 gradi o anche oltre nel settore adriatico; valori sopra la media al Nord-est con punte 36-37 gradi in Emilia Romagna, caldo nella norma al Nord-Ovest. Venti di Scirocco in rinforzo sui mari.