Meteo: domenica 22 nuova perturbazione con piogge intense! Dettagli e tempistiche

A poche ore dall’ingresso ufficiale dell’autunno astronomico, con l’equinozio atteso domenica 22 alle 14.44 ora italiana, l’Italia beneficia di una breve fase di stabilità atmosferica, grazie ad un ponte mobile di alta pressione in temporanea espansione fin verso la regione alpina. Da ovest, infatti, si affaccia già una nuova perturbazione atlantica (la n.6 del mese), responsabile di un peggioramento del tempo sin dalle prime ore di domenica sulla Sardegna, in estensione a fine giornata a gran parte delle regioni.

Tra lunedì 23 e la prima parte di martedì 24 la perturbazione completerà il suo passaggio sopra il nostro Paese, dando luogo ad una diffusa fase di maltempo, con un altro carico di precipitazioni, localmente intense.

Non si escludono, dunque, nuove potenziali criticità: tuttavia, nelle aree dell’Emilia Romagna recentemente alluvionate le piogge non dovrebbero risultare abbondanti. Dal punto di vista termico, dopo la ripresa attesa nel weekend, a inizio settimana le temperature si porteranno su valori da fine estate al Sud dove, complice l’innesco dei venti meridionali, si potranno superare i 25 gradi. Clima più autunnale al Nord-Ovest.

Le previsioni meteo per domenica 22 settembre

Sin dalle prime ore del mattino rovesci e temporali localmente intensi sulla Sardegna, in esaurimento entro la serata. Nel resto del Paese tempo inizialmente abbastanza soleggiato, fatto salvo un rapido aumento della nuvolosità al Nord-Ovest e sulla Sicilia: nel pomeriggio, locali rovesci o temporali nel nord ed est dell’isola. Tra la sera e la notte precipitazioni in estensione all’estremo Nord-Ovest e alle regioni del medio-basso versante tirrenico.

Temperature massime in calo in Sardegna, in forma più lieve anche al Nord-Ovest; senza grandi variazioni altrove, fin verso i 27-28 gradi al Sud e sulla Sicilia. Venti meridionali in rinforzo tra il Canale di Sicilia e il mar Tirreno occidentale, con moto ondoso dei mari in progressivo aumento.

Le previsioni meteo per lunedì 23 settembre

Cielo ovunque da nuvoloso a coperto, con tendenza ad ampie schiarite in serata sulla Sardegna. Piogge, rovesci o temporali coinvolgeranno da nord a sud buona parte del Paese. Attenzione: non si escludono fenomeni localmente intensi e abbondanti, in particolare tra Liguria, Emilia occidentale e settentrionale, Lombardia, regioni tirreniche e, dalla sera, anche l’estremo Nord-Est a partire dal settore costiero.

Temperature massime in aumento al Sud e sulle Isole dove si potranno anche superare i 25 gradi. Clima autunnale al Nord-Ovest dove non si supereranno i 19-20 gradi. Venti da deboli a moderati meridionali su tutti i mari e sulle regioni del Centro-Sud.