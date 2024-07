Meteo: domenica 21 luglio forti temporali e rischio nubifragi. I dettagli

Sole e clima rovente in questo terzo weekend di luglio sull’Italia, con il termometro che, nella giornata di domenica 21 luglio al Sud e sulle Isole, potrà raggiungere ancora la soglia dei 40 gradi. Ma qualcosa inizia a cambiare: l’anticiclone africano mostra i primi segni di cedimento all’altezza delle regioni settentrionali, recentemente attraversate da una prima area di instabilità.

Una più attiva perturbazione atlantica (la n.7 del mese), raggiungerà le regioni di Nord-Ovest domenica, per scivolare lungo la Penisola nelle successive 24-36 ore. Il suo passaggio determinerà l’innesco di temporali: prima al Nord, a inizio settimana al Centro e su parte del Sud, mentre sulle Isole si attiverà un’intensa corrente di Maestrale, ma qui il clima resterà ancora secco.

Ne conseguirà una prima lieve attenuazione della canicola, in modo irregolare e spesso localizzato, in un contesto di caldo estivo ancora superiore alla norma. Tra lunedì 22 e mercoledì 24, infatti, sebbene non si raggiungerà più la soglia dei 40 gradi, si potranno ancora toccare diffusamente i 34-35 gradi, ma con un clima meno afoso e più ventilato.

L’ondata di calore, estenuante per intensità e durata (ricordiamo il suo esordio nel weekend del 6-7 luglio), si interromperà ovunque tra giovedì 25 e venerdì 26 con temperature che, in val padana e sul versante adriatico, potrebbero anche non raggiungere i 30 gradi. A seguire, nel corso dell’ultimo weekend di luglio, le proiezioni a più lungo termine vedono già pronta una nuova ondata di calore.

Le previsioni meteo per domenica 21 luglio

Tra la seconda parte della notte e il mattino peggiora al Nord-Ovest a partire da Piemonte e Valle d’Aosta, con lo sviluppo di rovesci e temporali. Nella seconda parte della giornata piogge e temporali si estenderanno alla Lombardia e, parzialmente, verso le regioni di Nord-Est. Fenomeni localmente violenti, con rischio di nubifragi, grandine e raffiche di vento. Nel pomeriggio sviluppo di occasionali brevi temporali di calore lungo la dorsale adriatica dell’Appennino centrale. Per il resto tempo soleggiato.

Temperature massime in calo al Nord-Ovest. Caldo intenso al Centro-Sud, con punte fino a 38-40 °C. Venti a prevalente regime di brezza, ma a fine giornata irrompe il Maestrale intenso sulla Sardegna. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per lunedì 22 luglio

Al Nord-Ovest, su Sardegna e Sicilia tempo in prevalenza soleggiato, salvo nuvolosità passeggera. Nel resto del Paese tempo tra il variabile e l’instabile, con rovesci o temporali nel corso della giornata più probabili su Triveneto, Romagna, regioni centrali e del Sud peninsulare. Fenomeni localmente intensi, associati a grandine e raffiche di vento.

Temperature massime in calo al Centro, sulla Sardegna e sul basso versante tirrenico dove non si andrà oltre i 31-32 gradi; in rialzo al Nord-Ovest dove si toccheranno nuovamente i 34-35 gradi. Punte fino a 37-38 gradi nei settori ionici. Venti: fino a burrascosi di Maestrale sulle Isole e sul Tirreno meridionale; raffiche nelle aree temporalesche. Mari mossi o molto mossi i bacini di ponente, fino ad agitati il mare di Sardegna e i Canali delle Isole.