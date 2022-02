Meteo, domenica 20 febbraio torna il sole al Nord. Nuvole al Centro-Sud

Il parziale indebolimento dell’alta pressione ha consentito a una debole perturbazione atlantica (la numero 5 del mese) di transitare sulla nostra Penisola, portando più che altro nuvole e pochissime piogge di rilievo. Le temperature nella giornata di domenica 20 febbraio sono previste in leggera diminuzione al Centro-Sud, rimanendo comunque al di sopra della norma.

Un’altra perturbazione nord-atlantica (la n.6) attraverserà velocemente la nostra Penisola all’inizio della prossima settimana, interessando prevalentemente il Centro-Sud mentre al Nord le precipitazioni dovrebbero coinvolgere più che altro le aree alpine di confine. Il suo passaggio sarà accompagnato da un generale e deciso rinforzo dei venti che al Centro-Sud potranno localmente raggiungere raffiche a 80-90 km/h. Inoltre l’aria più fredda al suo seguito sarà responsabile di un calo delle temperature che al Centro-Sud torneranno in linea con le medie del periodo. A metà settimana tornerà a rafforzarsi l’alta pressione.

Le previsioni meteo per domenica 20 febbraio

Ampie schiarite al Nord anche se non mancheranno degli annuvolamenti sparsi e al mattino la presenza di nebbie o foschie in pianura. Tempo abbastanza soleggiato anche in Sardegna. Inizio di giornata molto nuvoloso al Centro-Sud e in Sicilia con tendenza ad ampie schiarite nel pomeriggio su Toscana, Marche, Umbria e Lazio; possibile qualche breve pioggia nelle zone interne del Sud.

Temperature minime in calo al Nord, in crescita al Sud e Isole. Massime in diminuzione sul versante adriatico e in Sardegna ma con valori comunque oltre la norma. Un po’ ventoso al Centro-Sud con, in particolare, un vento teso di Maestrale su Sardegna e Canale di Sicilia.

Le previsioni meteo per lunedì 21 febbraio

Al Nord precipitazioni sparse sulle Alpi, specie quelle di confine con limite della neve in calo sotto i 1000 metri; nel pomeriggio qualche pioggia in Friuli Venezia Giulia, rovesci o temporali in Emilia Romagna. Al Centro-Sud tempo in peggioramento in giornata con piogge sparse su Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Calabria tirrenica; in serata i fenomeni raggiungeranno anche Abruzzo, Molise e nord della Puglia; rasserenerà invece su Toscana e Umbria.

Temperature massime in calo su Alpi, regioni tirreniche, Sud e Sicilia, in lieve aumento su regioni adriatiche e pianure del Nord-Ovest per effetto di intensi venti di Foehn. Molto vento anche al Centro-Sud con venti occidentali in rinforzo fino a forti e possibili raffiche burrascose tra Sardegna e Tirreno.