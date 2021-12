Meteo, domenica 19 più stabile al Sud, nebbia persistente al Nord

Nelle prossime ore le condizioni meteo tenderanno a migliorare anche al Sud Italia, ci aspetta quindi una domenica 19 nel complesso stabile, in prevalenza soleggiata e senza piogge in tutto il Paese. La stabilità atmosferica rimarrà, però, causa di molte nebbie sulle grandi pianure del Nord, in alcune zone insistenti anche nelle ore centrali del giorno.

All’inizio della prossima settimana il tempo si manterrà ancora in generale stabile e asciutto, sebbene la situazione su Europa orientale e Balcani sia caratterizzata dal transito di una massa d’aria molto fredda il cui nucleo più gelido riuscirà però solo a lambire le nostre regioni settentrionali e orientali, dove si osserverà quindi un temporaneo calo termico.

A partire da metà settimana fino almeno al weekend di Natale e S. Stefano, sembra probabile un cambio radicale dello scenario meteo: umide e miti correnti atlantiche diverranno protagoniste e saranno causa di tempo in generale nuvoloso e a tratti piovoso, caratterizzato anche da un sensibile rialzo termico, con temperature diffusamente al di sopra della media, specialmente al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per domenica 19

Alternanza tra sole e nuvole in Puglia, Basilicata e Calabria, comunque senza piogge. Prevalenza di bel tempo altrove, ma con molte nebbie mattutine sulle pianure del Nord, in alcune zone insistenti anche nelle ore centrali del giorno.

Temperature massime senza grandi variazioni, piuttosto basse nelle aree più nebbiose del Nord. Ventoso al Sud e medio versante adriatico per venti settentrionali.

Le previsioni meteo per lunedì 20

Mattinata in parte nuvolosa tra Liguria di Levante, Toscana, Umbria, Marche, Calabria tirrenica; nebbie in pianura al Nord tra Emilia e basso Veneto; soleggiato sul resto d’Italia con un cielo in prevalenza sereno.

Nel corso del pomeriggio nuvolosità in aumento verso le regioni centrali adriatiche, e sul settore occidentale della Sardegna; in serata nuvolosità in aumento anche in pianura padana. Temperature stabili o in lieve rialzo. Venti da ovest o nordovest in rinforzo sui mari di Ponente.