Meteo, domenica 19 aprile con temporali al Nord e sole al Centro-sud

Nelle prossime ore l’alta pressione sarà ancora protagonista sulle regioni centro-meridionali, dove domineranno condizioni di tempo soleggiato. Le regioni settentrionali, invece, saranno alle prese con gli effetti del transito di un fronte perturbato (perturbazione n.3 di aprile) sull’Europa centrale, che darà origine a un po’ di instabilità con nuvolosità sparsa e sviluppo di alcuni rovesci o temporali. Le temperature subiranno solo una lieve flessione al Nord, mentre nel resto del Paese non si osserveranno cambiamenti rilevanti; in generale resteranno sopra la media, eccetto sul basso Adriatico, ma con le anomalie più ampie di nuovo sulle regioni settentrionali e occidentali dove si raggiungeranno picchi tipici di fine maggio o inizio giugno. Fra lunedì e martedì questa perturbazione si dirigerà verso i Balcani lambendo anche il resto della nostra penisola dove si instaurerà un flusso di correnti nord-occidentali in quota. In questo contesto il tempo diverrà instabile in molte regioni, con conseguenti condizioni di variabilità caratterizzate da frequente sviluppo di rovesci e temporali e infiltrazioni di aria leggermente più fresca che darà luogo a un ridimensionamento delle temperature per lo più al Centro-Nord. Gli ultimi aggiornamenti modellistici mostrano gli ultimi episodi di instabilità nella giornata di mercoledì e il ritorno a condizioni di tempo generalmente più stabile da giovedì. A metà settimana correnti più fresche dai Balcani determineranno un calo termico un po’ più marcato con valori che torneranno più vicini alla norma, e in qualche caso anche leggermente al di sotto, in attesa di una nuova risalita nell’ultima parte della settimana, accompagnata dal bel tempo grazie al probabile ritorno dell’alta pressione.

Previsioni meteo per domenica 19 aprile

Tempo soleggiato al Centro-Sud, salvo degli annuvolamenti in Toscana, Umbria e Marche dal pomeriggio quando saranno possibili isolati rovesci per lo più sull’Appennino, in estensione verso le coste marchigiane alla sera. Al Nord nuvolosità variabile con rovesci e temporali isolati in sviluppo a partire da Alpi centrali, alto Piemonte e Lombardia, in propagazione al Nord-Est, basso Piemonte e Appennino Ligure nel pomeriggio. Temperature massime in lieve flessione al Nord, ma comunque con punte intorno ai 23 gradi; senza grandi variazioni altrove, di nuovo fino a picchi di 25-28 gradi sulle regioni tirreniche e in Sardegna. Venti di debole intensità. Mari in prevalenza poco mossi.

Previsioni meteo per lunedì 20 aprile

Ampie schiarite all’estremo Sud, sulle Isole e, inizialmente, anche sulle Alpi centro-occidentali. Nuvolosità variabile nel resto del Paese, con isolati rovesci o temporali su Venezie, est Lombardia, Emilia Romagna, zone interne e adriatiche del Centro. Nel pomeriggio brevi temporali possibili anche nelle zone interne del Sud fra Campania, Basilicata e Puglia e in Trentino. Alla sera probabile coinvolgimento anche del resto della Lombardia e Piemonte orientale. Temperature massime in leggero calo al Centro-Nord, in rialzo sulla Sicilia. Venti in prevalenza deboli, salvo locali modesti rinforzi dai quadranti meridionali.