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Meteo 3 giugno, temporali al Nord-Est e al Centro-Sud

Ancora locali forti precipitazioni soprattutto al Nord-Est, al Centro e parte del Sud. Seguirà un generale miglioramento del tempo che, tuttavia, avrà breve durata
Previsione3 Giugno 2026 - ore 09:56 - Redatto da Meteo.it
Previsione3 Giugno 2026 - ore 09:56 - Redatto da Meteo.it

Gli effetti della prima perturbazione di giugno si faranno sentire anche nelle prossime ore soprattutto al Nord-Est, al Centro e parte del Sud, dove non si escludono ancora locali forti precipitazioni. Seguirà un generale miglioramento del tempo che, tuttavia, avrà breve durata a causa dell’arrivo di un’altra perturbazione atlantica (la n.2) che interesserà più direttamente il Nord fra la seconda parte di giovedì 4 giugno e venerdì 5. Fenomeni più sporadici saranno possibili anche lungo la penisola, venerdì 5 al Centro e all’inizio di sabato 6 al Sud.

In tutta questa fase le temperature subiranno delle oscillazioni che contribuiranno a ridimensionarne i valori, dapprima al Centro-Nord e in Sardegna, successivamente anche al meridione.

Riguardo lo scenario previsto più a lungo termine, gli ultimi aggiornamenti suggeriscono una nuova espansione dell’alta pressione tra il fine settimana e la prima parte della prossima, con conseguente ritorno della stabilità, accompagnata da un generale rialzo termico, specie nei primi giorni della nuova settimana quando si attende la risalita di aria calda subtropicale verso il Mediterraneo.

Le previsioni meteo per mercoledì 3 giugno

Tempo in prevalenza soleggiato al Nord-Ovest e in Sardegna. Nubi sparse nel resto d’Italia, anche se non mancheranno delle temporanee schiarite, soprattutto al Sud e in Sicilia. Piogge, rovesci e temporali possibili su Venezie, Emilia Romagna, gran parte del Centro, Campania, Puglia centro-settentrionale e nord della Basilicata. Alla sera fenomeni in attenuazione, salvo ancora qualche residua precipitazione su medio e basso Adriatico.

Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest ed estremo Sud, in calo al Nord-Est, al Centro, in Campania e in Sardegna; valori fra 24 e 28 gradi al Centro-Nord, fra 27 e 33 gradi al Sud e Isole. Ventoso al Centro-Sud e sui mari settentrionali.

Le previsioni meteo per giovedì 4 giugno

Tempo inizialmente stabile e soleggiato, a parte un po’ di nuvole al Nord-Ovest. Nel pomeriggio nubi in aumento su Alpi e Nord-Ovest, con piogge nel settore alpino centro-occidentale e vicine pianure. Cielo poco nuvoloso o velato altrove, con locali addensamenti nelle aree montuose. In serata peggiora su gran parte del Nord e alta Toscana, eccetto nel settore dell’alto Adriatico.

Temperature massime in rialzo al Nord-Est, Centro e Sardegna, in calo nel resto del Paese. Venti deboli o localmente moderati.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 03 Giugno ore 11:03

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