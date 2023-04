Meteo, domenica 16 aria fresca, piogge e temporali al Centro-Sud: le previsioni

Anche domenica 16 aprile l’alta pressione si manterrà lontana dall’Italia, così su gran parte del nostro Paese protagoniste saranno soprattutto nuvole e piogge, specialmente nelle regioni centro-meridionali.

In questo weekend una nuova perturbazione atlantica (la n.4) è causa di piogge e temporali soprattutto al Centro-Sud, mentre il Nord è solo marginalmente coinvolto. Questo sistema perturbato è accompagnato da un vortice di bassa pressione il cui centro si muoverà gradualmente dal mar Tirreno verso lo Ionio che raggiungerà alla fine della giornata di domenica.

Il contemporaneo rinforzo dell’alta pressione sul Nord Europa favorirà afflussi di aria fresca da est che, fino almeno a metà della prossima settimana, contribuiranno a mantenere condizioni di instabilità e temperature localmente sotto la media soprattutto al Centro-Sud.

A metà settimana, tra mercoledì 19 e giovedì 20, possibile aumento dell’instabilità e del rischio di piogge anche sul Nord Italia.

Le previsioni meteo per domenica 16

Tempo in gran parte soleggiato al Nord, in Toscana e Sardegna, a parte brevi e isolati rovesci di pioggia sull’Appennino romagnolo e, nel pomeriggio tra Trentino, Prealpi venete e lombarde. Molte nubi nel resto d’Italia, con piogge sparse su regioni centrali adriatiche, Lazio, regioni meridionali e Sicilia; locali rovesci o temporali su Lazio e Puglia. Quota neve in Appennino intorno a 1400-1600 metri.

Temperature massime in leggero calo su medio-basso Adriatico ed estremo Sud, in lieve crescita al Nord-Ovest; punte di 20 °C al Nord e Isole. Ventoso al Centro-Sud e alto Adriatico. Mari: poco mossi i settori nord del Ligure e dell’alto Adriatico; mossi o molto mossi gli altri bacini, fino ad agitati il Mare e Canale di Sardegna, il Canale di Sicilia e il basso Adriatico.

Le previsioni meteo per lunedì 17

Al Nord, in Toscana e Sardegna tempo abbastanza soleggiato seppur con qualche annuvolamento sparso e possibili isolati e brevi piovaschi a metà giornata a ridosso delle Prealpi e dell’Appennino ligure. In prevalenza nuvoloso nel resto d’Italia con piogge sparse su medio Adriatico, Lazio, Sud e Sicilia con rischio localmente di temporali.

Temperature senza grandi variazioni con valori fino a 20 gradi al Nord, Sicilia e Sardegna. Venti da deboli a moderati in prevalenza settentrionali su alto Adriatico e Centro-Sud. Mari: poco mossi il Mar Ligure, il settore nord dell’alto Adriatico e sotto costa anche il Tirreno centro-settentrionale; mossi i restanti bacini fino a molto mossi i mari intorno alla Sardegna, il Canale di Sicilia e il Tirreno meridionale.