Meteo: domenica 14 agosto con più sole. Aumenta il caldo: ecco dove

Un vortice di bassa pressione (perturbazione n.2) in arrivo dall’Europa orientale e posizionatosi fra i Balcani e l’Italia, causerà un nuovo aumento dell’instabilità e quindi una breve fase temporalesca solo nella giornata odierna al Centro-Sud. Per domenica 14 agosto, invece, si conferma un generale miglioramento con tempo per lo più soleggiato e temperature in crescita, specie al Centro-Nord e in Sardegna, dove si potranno raggiungere punte di 33-34 gradi.

Nel corso della giornata di Ferragosto è molto probabile il transito della coda di una perturbazione (la n.3) in arrivo dalla Francia, che favorirà lo sviluppo di alcuni rovesci o temporali fra le regioni settentrionali e quelle centrali tirreniche, insieme ad una leggera flessione delle temperature, mentre sul resto del Paese prevarranno condizioni più stabili con temperature in risalita. Le elaborazioni modellistiche lasciano intravedere per i giorni successivi una nuova temporanea impennata delle temperature che fa presagire l’innesco di una breve ondata di caldo intenso che dovrebbe interessare prevalentemente il Centro-Sud.

Le previsioni meteo per sabato 13 agosto

Giornata in prevalenza soleggiata al Nord e in Toscana, a parte un po’ di nuvole in Piemonte e sui rilievi. Tempo più instabile altrove con nubi sparse e possibili rovesci o temporali, inizialmente su medio Adriatico, Puglia settentrionale, Lazio, Campania e nord della Sardegna, ma in estensione a tutto il Sud nel pomeriggio e al nord della Sicilia in serata.

Temperature massime in leggero rialzo al Nord-Est e in Sicilia, stazionarie o in leggero calo altrove: valori sotto la media lungo il versante adriatico. Ancora un po’ ventilato sull’Adriatico e intorno alle Isole.

Le previsioni meteo per domenica 14 agosto

Generale miglioramento con tempo in prevalenza soleggiato in tutto il Paese. Da segnalare dei residui annuvolamenti all’estremo Sud al primo mattino e degli addensamenti all’estremo Nord-Ovest con possibili isolati rovesci nel pomeriggio sulle Alpi occidentali.

Temperature massime in rialzo, eccetto in Sicilia; valori fino a 33-34 gradi al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna. Ancora ventoso per Maestrale al Sud e in Sicilia, venti meridionali in lieve rinforzo sui mari di ponente.