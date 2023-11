Meteo, domenica 12 novembre piogge al Centro-Sud

Dopo la tregua di sabato si prospetta per questa domenica 12 novembre un nuovo peggioramento del tempo, per lo più al Centro-Sud, a causa del transito di un’altra perturbazione (la n.7 del mese) piuttosto veloce ma ancora una volta accompagnata da possibili intensi rovesci o temporali; già a fine giornata, comunque, tenderà ad allontanarsi verso i Balcani favorendo così un rapido miglioramento con condizioni di stabilità che ci accompagneranno fino a martedì grazie anche al contemporaneo rinforzo dell’alta pressione.

Dato che il centro dell’anticiclone resterà posizionato sull’Europa sud-occidentale, l’Italia rimarrà ai margini di questa struttura in corrispondenza del suo bordo orientale lungo il quale scorreranno alcuni sistemi nuvolosi che tenderanno ad addossarsi all’arco alpino per poi muoversi verso i Balcani. In questo contesto le code degli impulsi perturbati andranno a lambire anche le nostre regioni adriatiche, in particolare una nella giornata di mercoledì e un’altra fra giovedì e venerdì, causando, però, scarsi fenomeni.

Il secondo impulso sarà seguito da un probabile rinforzo dei venti settentrionali che determineranno un sensibile calo termico anche al Centro-Sud, con temperature che si porteranno sotto la media dopo alcuni giorni relativamente miti.

Le previsioni meteo per domenica 12 novembre

Cielo per lo più nuvoloso ma con tendenza a schiarite in giornata al Nord-Ovest. Piogge sparse su gran parte del Centro-Sud con locali rovesci o temporali, più probabili al Centro e sul settore del basso Tirreno tra Campania e Calabria. Nel pomeriggio migliorerà in Sardegna con schiarite che in serata si estenderanno anche sulle regioni centrali e al Nord-Est. Lungo le Alpi, specie nei settori di confine, saranno possibili precipitazioni, nevose oltre 1000-1600 metri.

Temperature massime in calo al Centro-Nord, in rialzo sulle Isole con possibili punte di 24-25 gradi. Venti occidentali da moderati a localmente forti tra i mari di ponente e il settore ionico.

Le previsioni meteo per lunedì 13 novembre

Giornata nel complesso abbastanza soleggiata con cielo sereno o poco nuvoloso in gran parte d’Italia. Nubi più estese interesseranno Alpi, Liguria, Toscana, Umbria, Emilia e settore del basso Tirreno. Isolate precipitazioni possibili lungo le Alpi di confine, con neve a quote alte. Fra notte e primo mattino formazione di nebbie in Pianura Padana e nelle valli interne del Centro.

Temperature in generale aumento e quasi ovunque oltre le medie stagionali. Venti fino a moderati da ovest o nord-ovest sui mari occidentali e meridionali.