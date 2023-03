Meteo, domenica 12 marzo qualche rovescio al Sud e calo termico

La coda della perturbazione n.5, diretta verso i Balcani, lambirà le regioni centrali adriatiche e meridionali dove si prevede un temporaneo aumento dell’instabilità che darà luogo a una nuvolosità irregolare accompagnata da brevi e isolate piogge o rovesci. Nel frattempo le infiltrazioni di aria più fredda innescate dal passaggio del sistema nuvoloso, domenica 12 marzo determineranno un calo termico, specie sulle regioni settentrionali e adriatiche dove le temperature massime si ridimensioneranno tornando decisamente al di sotto i picchi insolitamente elevati degli ultimi giorni.

All’inizio della nuova settimana, dopo una breve parentesi di stabilità accompagnata da una leggera ripresa delle temperature, si attende un generale peggioramento del tempo causato dall’arrivo di una perturbazione atlantica (la n.6) che, tra la fine di lunedì 13 marzo e martedì, attraverserà tutta l’Italia riuscendo a portare alcune precipitazioni questa volta anche sulle regioni settentrionali dove, nonostante questa fase piovosa, il bilancio idrico resterà comunque decisamente negativo. Questa nuova perturbazione verrà seguita da correnti fredde che, oltre a mantenere attiva l’instabilità al Centro-Sud, daranno origine anche a un generale e deciso calo termico nella parte centrale della settimana.

Le previsioni meteo per domenica 12 marzo

Nuvolosità irregolare su medio Adriatico, basso Lazio, Sud e Sicilia, con isolate piogge o rovesci su Puglia, Basilicata, Calabria e Messinese; qualche sporadica precipitazione anche sui rilievi fra Abruzzo, Molise, basso Lazio e in Alto Adige. Nel resto d’Italia tempo più soleggiato. Nel pomeriggio tendenza a schiarite anche sul medio-basso Adriatico. Alla sera generale miglioramento anche al Sud.

Temperature massime in sensibile diminuzione al Nord e sulle regioni adriatiche; altrove variazioni più modeste, con un clima ancora mite. Venti ancora tesi di Maestrale intorno alle Isole, fino a moderati da nord o nord-est altrove, in attenuazione alla sera. Ancora molto mossi o localmente agitati i mari occidentali e meridionali.

Le previsioni meteo per lunedì 13 marzo

Tempo stabile con iniziali schiarite ampie, a parte delle velature in transito al Centro-Nord. Dal pomeriggio tendenza a un aumento della nuvolosità sulle regioni nord-occidentali, con le prime isolate piogge sulla Liguria centrale, in estensione al resto del Nord-Ovest in serata; neve oltre i 1700 metri sulle Alpi.

Temperature minime in calo; massime stazionarie o in leggero aumento, sempre oltre la media in gran arte del Paese. Venti per lo più deboli, ma con tendenza a un graduale rinforzo da sud ella seconda parte del giorno. Temporanea attenuazione del moto ondoso dei mari.