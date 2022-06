Meteo, domenica 12 giugno con sole protagonista sull'Italia

È un fine settimana di sole diffuso in tutta Italia grazie al rinforzo dell’alta pressione. Nella giornata di domenica una moderata ventilazione settentrionale al Centro-Sud continuerà a far affluire aria più fresca sul versante adriatico e al Sud dove le temperature si mantengono nella norma o solo leggermente sopra. Nei primi giorni della prossima settimana l’alta pressione resta protagonista sul nostro Paese ma, rispetto al week-end, tornerà un po’ di instabilità pomeridiana e quindi il rischio di locali temporali di calore su Alpi e dorsale appenninica.

Le temperature sono previste in aumento con valori ovunque ben oltre le medie stagionali e con punte che localmente potranno avvicinarsi ai 35°C al Nord e sulle regioni occidentali. L’Anticiclone nord-africano punterà nuovamente la Penisola Iberica dove la prossima sarà una settimana di caldo estremo con picchi anche intorno ai 45 gradi.

Meteo, le previsioni per domenica 12 giugno

Domenica su tutta l’Italia tempo stabile e soleggiato, con qualche annuvolamento di rilievo soltanto in Calabria e più che altro nelle zone interne appenniniche; nel resto del paese cielo prevalentemente sereno. Temperature massime stazionarie o al più in leggero aumento, con punte fino a 32-33 gradi al Nord, regioni tirreniche, Sardegna e Sicilia.



Venti di Maestrale al Centro-Sud: fino a moderati o tesi sul medio-basso Adriatico, Puglia, Ionio e Canale di Sicilia; da segnalare possibili raffiche a 40-50 km/h intorno alla Puglia. Mari: mossi i bacini meridionali e l’Adriatico centrale, fino a molto mosso il basso Adriatico e lo Ionio.

Meteo, le previsioni per lunedì 13 giugno

Lunedì un po’ di nuvolosità in aumento sulle Alpi con rischio nel pomeriggio di locali rovesci o temporali sulle Alpi centro-orientali dalla Lombardia al Friuli. Nel resto d’Italia tempo ben soleggiato, con qualche annuvolamento di rilievo da segnalare sull’Appennino emiliano e calabrese.

Temperature in lieve calo sulle regioni alpine centro-orientali, in leggero aumento al Centro, pressoché stazionarie altrove; massime per lo più comprese fra 27 e 32 gradi, con locali punte di 33-34 gradi in pianura padana, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Venti di Maestrale in attenuazione al Centro-Sud. Mari ancora un po’ mossi al Sud.