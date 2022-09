Meteo: domenica 11 settembre si attenua un po' il caldo al Sud ma per poco

La giornata di sabato 10 settembre nel complesso sarà stabile e abbastanza soleggiata. Il cielo sarà sereno in Calabria, Sicilia e Sardegna; nel resto del Paese ritroveremo un po' di nuvolosità variabile e irregolare con un cielo da poco a parzialmente nuvoloso. Al mattino possibili rovesci tra Romagna ed Emilia orientale. Nel pomeriggio non si esclude la formazione di qualche rovescio o temporale sulle Alpi centro orientali, sull'Appennino settentrionale, nelle aree interne e montuose di Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e nel Gargano; non esclusi brevi e isolati fenomeni anche sulle pianure tra Veneto ed Emilia Romagna.

Temperature massime pomeridiane perlopiù comprese tra 24 e 26 gradi al Nord; clima ancora estivo al Centro-Sud, molto caldo soprattutto in Calabria e Sicilia dove si potranno ancora toccare valori vicini ai 35 gradi. Venti da ovest o sud-ovest fino a moderati o tesi tra il mar Ligure e il Tirreno settentrionale dove i mari si presenteranno mossi; venti generalmente deboli e mari poco mossi altrove.

Domenica 11 settembre lieve attenuazione del caldo anomalo al Sud ma già a inizio settimana si rinforza l'alta pressione africana: la tendenza meteo

Nella giornata di domenica 11 settembre un po' di nuvolosità irregolare ed associata a qualche breve e locale pioggia sarà possibile sul versante Adriatico e sulle Alpi orientali. Nel resto del Paese tempo generalmente stabile e prevalentemente soleggiato. Le temperature perderanno qualche grado al Centro-Sud con valori elevati e prossimi ai 35 gradi che resisteranno soltanto in Sicilia.

All'inizio della prossima settimana possibile rinforzo dell'alta pressione di matrice africana: il tempo dovrebbe diventare stabile e soleggiato un po' ovunque e con temperature in rapida risalita verso valori estivi e ben oltre la norma.