Meteo: domenica 11 migliora il tempo. Aria più fresca ovunque!

L’intensa perturbazione (la n.2 del mese) che ha investito il nostro Paese, nella giornata di domenica 11 si allontanerà definitivamente dalla nostra Penisola, diretta verso i Balcani. Il calo termico, determinato dall’aria più fresca ad essa associata, porta le temperature su valori in linea con le medie o anche di poco al di sotto in tutte le regioni nel corso del fine settimana e all’inizio della prossima.

L’anticiclone che tenderà ad espandersi verso l’Italia, secondo le ultime proiezioni, sarà disturbato da un sistema nuvoloso in transito sull’Europa centrale e la cui parte meridionale potrebbe dare luogo a condizioni di instabilità in parte del Nord, per poi lunedì 12 lambire le regioni centrali.

Nel frattempo, nella giornata di lunedì, un altro sistema frontale dal Nord Africa, potrebbe raggiungere la Sicilia e l’estremo Sud, portando una nuova fase temporalesca. Va specificato che l’evoluzione descritta è quella al momento più probabile in base ai dati oggi disponibili, ma i diversi scenari proposti dai modelli indicano una bassa affidabilità di quanto oggi mostrato, in particolare per la tendenza a partire da lunedì 12.

Domenica migliora il tempo anche al Sud, clima di stampo autunnale: la tendenza meteo

Nello specifico, domenica tempo in miglioramento anche al Sud e in Sicilia, con residua instabilità e qualche rovescio, specie in Puglia e Calabria. Tempo stabile e soleggiato al Centro e in Sardegna, dopo un inizio di mattinata con la presenza di nubi basse su pianure e coste.

Più incerta la situazione al Nord, dove nel complesso non mancheranno ampie schiarite, ma con possibili piogge o rovesci nel Levante Ligure e all’estremo Nord-Est. Temperature minime in calo al Sud, massime in generale rialzo. Venti moderati di Maestrale su Isole e, più deboli, al meridione, con mari mossi.