Meteo: domenica 11 febbraio piogge, neve e forti venti. La tendenza

La perturbazione (numero 1 del mese) giunta venerdì 9 febbraio, domenica 11 abbandonerà l'Italia ma sarà seguita ancora da una massa d'aria umida e localmente instabile. Le temperature tenderanno ad abbassarsi gradualmente, in particolare al Centro-Sud e sulle Isole.

Nel dettaglio, domenica sarà una giornata caratterizzata da cielo nuvoloso su gran parte delle regioni salvo maggiori schiarite sull'estremo Nord-Ovest e sui settori adriatici e ionici. La probabilità di qualche pioggia sparsa sarà maggiore sulla Lombardia e sulle regioni di Nord-Est; rovesci sparsi su Umbria, Lazio, Campania e Calabria tirrenica; rovesci isolati sui settori occidentali delle Isole maggiori. Sulle Alpi centro orientali nevicate sopra i 1400 metri circa. Forti venti di Maestrale sulla Sardegna e sul Canale di Sicilia, fino al mattino ancora forti venti meridionali sullo Ionio.

All'inizio della prossima settimana si profila una situazione meteo più stabile: la tendenza

Per l'inizio della prossima settimana si profila un campo di pressione in aumento e dunque una situazione meteorologica meno perturbata. Tuttavia, quest'ultima evoluzione descritta risulta ancora piuttosto incerta: vi invitiamo dunque a seguire i prossimi aggiornamenti per maggiori dettagli.