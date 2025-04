Meteo, domani rischio di forte maltempo: le previsioni da mercoledì 16 aprile

La situazione meteo resta decisamente movimentata per l’Italia, nel mirino di correnti perturbate atlantiche che fino al Giovedì Santo manterranno condizioni di maltempo in molte regioni, con rischio di piogge abbondanti e potenziali criticità - soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche.

Dopo gli ultimi effetti della perturbazione n.3 di aprile, in allontanamento in queste ore, è atteso un nuovo peggioramento del tempo a causa dell’arrivo di un’altra intensa perturbazione (n.4) che, tra mercoledì e giovedì, coinvolgerà tutta l’Italia, ma sempre con fenomeni particolarmente insidiosi sulle regioni settentrionali e su quelle del versante tirrenico.

In due giorni si potrebbero raggiungere accumuli di 200-300 mm di pioggia all’estremo Nord-Ovest, e dai 2 ai 3 metri di neve fresca sulle Alpi occidentali. In tutta questa fase soffieranno forti venti con mari anche agitati.

Le previsioni meteo per mercoledì 16 aprile

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso al Nord, nelle regioni centrali tirreniche e in Sardegna, con piogge, anche a carattere di rovescio o temporale, particolarmente intense e insistenti al Nord-Ovest, in Toscana, in Sardegna e nel settore prealpino orientale. Maggiori schiarite altrove, ma sempre in condizioni di variabilità con possibilità di alcune piogge o rovesci nel resto del Nord-Est, e all’estremo Sud. Neve ad alta quota sulle Alpi, ma in abbassamento fin verso i 1800-2000 metri in serata nel settore occidentale.

Temperature miti, oltre la norma al Centro-Sud e in Sicilia con picchi intorno ai 25 gradi; valori più contenuti al Nord, con massime sotto la media in Piemonte e Liguria. Venti intensi di Scirocco su Adriatico e Ionio con mari molto mossi o agitati.

Le previsioni meteo per giovedì 17 aprile

Ancora maltempo in gran parte d’Italia, con piogge e temporali particolarmente insistenti al Nord, specie al Nord-Ovest e nelle Prealpi orientali. Fenomeni sparsi e più intermittenti al Centro-Sud, meno probabili nel settore del medio Adriatico. In serata parziale miglioramento con fenomeni in attenuazione in molte zone, eccetto in Piemonte, Liguria, estremo Nord-Est, Toscana e basso Tirreno. Nevicate oltre i 1600-2000 metri sulle Alpi centro-occidentali, a quote più elevate nel settore orientale. Temperature massime in generale calo. Venti intensi, a tratti anche burrascosi. Mari molto mossi o agitati.