Meteo: domani poche piogge in vista, ecco dove. Le previsioni dal 13 ottobre

Nonostante la vicinanza dell’alta pressione di matrice africana, domani una debole perturbazione atlantica riuscirà ad attraversare velocemente parte della nostra Penisola, portando un po’ di nuvolosità al Centro-Nord ma solo poche piogge di debole intensità; nel frattempo l’afflusso di aria relativamente più calda favorirà un generale rialzo delle temperature.

Nella giornata di lunedì un’altra perturbazione lambirà il Nord, dove quindi la settimana si aprirà con nuvole e un po’ di piogge, mentre nel resto del paese l’alta pressione garantirà prevalenza di tempo stabile e asciutto.

Le previsioni meteo per domenica 13 ottobre

Domani alternanza tra sole e nuvole al Nord, sull’alta Toscana e in Umbria, ma con poche deboli piogge attese solo su Valle d’Aosta e Liguria. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo soleggiato e stabile. Temperature massime in rialzo, soprattutto al Nord. Venti in generale di debole intensità, mari in generale poco mossi.

Le previsioni meteo per lunedì 14 ottobre

Lunedì cielo nuvoloso al Nord, con piogge deboli e isolate soprattutto su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia e Friuli. Alternanza tra sole e nuvole in Toscana, Umbria e Marche, in generale senza piogge; in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia. Temperature massime in calo al Nord; in aumento nel resto d’Italia, in particolare in Sardegna.