Meteo, domani tempo in miglioramento ma arriva ancora qualche pioggia. Le previsioni da domenica 11 ottobre
Le previsioni meteo per domani, domenica 11 ottobre, confermano che l'intenso vortice ciclonico associato alla perturbazione numero 2 di ottobre tenderà ad allontanarsi in direzione dei Balcani. Di conseguenza, per domani si conferma un generale miglioramento meteo - anche se si faranno ancora sentire gli ultimi strascichi di instabilità all'estremo Sud.
Le temperature risaliranno di qualche grado, facendo registrare valori per lo più tra 20 e 25 gradi con picchi di 26-27 sui settori orientali di Sicilia e Sardegna.
L’inizio di settimana risulterà ancora un po’ incerto e variabile. Lunedì, infatti, un debole fronte instabile (perturbazione n.3 del mese) dovrebbe attraversare rapidamente le nostre due Isole maggiori e le regioni meridionali. A seguire, l’alta pressione tornerà gradualmente ad estendersi verso l’Italia, a partire dal Centro-Nord e dalla Sardegna, favorendo giornate prevalentemente asciutte e soleggiate. Tra martedì e mercoledì temporaneo calo termico, specie sul versante adriatico e al Sud, per l’afflusso di aria più fresca preveniente dai Balcani e accompagnata al da una moderata o forte ventilazione da nord. A partire da giovedì temperature nuovamente in rialzo fin verso valori oltre la norma.
Le previsioni meteo per domani, domenica 11 ottobre
Giornata variabile e ancora a tratti instabile al Sud: rovesci sparsi e possibili locali temporali su Puglia, basso versante tirrenico della Calabria e nel nord della Sicilia. Nubi sparse con un cielo parzialmente nuvoloso o localmente nuvoloso in Sardegna, Liguria e Nord-Est con qualche piovasco in Veneto, Alpi friulane e levante ligure. Nel resto del Paese il tempo sarà stabile e più soleggiato.
Temperature massime diurne in rialzo al Centro-Sud, senza grandi variazioni al Nord; valori per lo più tra 19 e 24 gradi con punte di 25-27 gradi sui settori orientali di Sicilia e Sardegna. Venti di Maestrale da moderati a forti tra il Tirreno centro-meridionale, la Sardegna e la Sicilia; moderata Tramontana sul medio e basso Adriatico. Mari quasi tutti mossi o molto mossi.
Le previsioni meteo per lunedì 12 ottobre
Giornata con una prevalenza di nuvole nelle regioni meridionali e in Sicilia, con rovesci sparsi e locali temporali in Calabria e Sicilia; qualche pioggia anche sulla Sardegna al mattino e entro tra Campania meridionale e Basilicata occidentale nel pomeriggio. Nel resto d’Italia molte le schiarite, anche se non mancheranno degli annuvolamenti e anche la possibilità di locali rovesci sulle Prealpi, tra Lombardia e Veneto, e sull’Appennino centro-settentrionale.
Temperature massime pomeridiane senza grandi variazioni e per lo più tra 20 e 25 gradi con punte di 26-27 in Sardegna e Sicilia. Venti settentrionali in attenuazione al Centro-Sud, localmente ancora moderati di Maestrale intorno alle due isole maggiori. Moro ondoso in attenuazione ma con mari ancora localmente mossi.