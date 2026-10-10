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Meteo, domani tempo in miglioramento ma arriva ancora qualche pioggia. Le previsioni da domenica 11 ottobre

Dopo il forte maltempo, domani si allontana il vortice ciclonico: tempo in miglioramento, con ancora qualche pioggia al Sud. Le previsioni meteo
Previsione10 Ottobre 2026 - ore 12:21 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Le previsioni meteo per domani, domenica 11 ottobre, confermano che l'intenso vortice ciclonico associato alla perturbazione numero 2 di ottobre tenderà ad allontanarsi in direzione dei Balcani. Di conseguenza, per domani si conferma un generale miglioramento meteo - anche se si faranno ancora sentire gli ultimi strascichi di instabilità all'estremo Sud.
Le temperature risaliranno di qualche grado, facendo registrare valori per lo più tra 20 e 25 gradi con picchi di 26-27 sui settori orientali di Sicilia e Sardegna. 

L’inizio di settimana risulterà ancora un po’ incerto e variabile. Lunedì, infatti, un debole fronte instabile (perturbazione n.3 del mese) dovrebbe attraversare rapidamente le nostre due Isole maggiori e le regioni meridionali. A seguire, l’alta pressione tornerà gradualmente ad estendersi verso l’Italia, a partire dal Centro-Nord e dalla Sardegna, favorendo giornate prevalentemente asciutte e soleggiate. Tra martedì e mercoledì temporaneo calo termico, specie sul versante adriatico e al Sud, per l’afflusso di aria più fresca preveniente dai Balcani e accompagnata al da una moderata o forte ventilazione da nord. A partire da giovedì temperature nuovamente in rialzo fin verso valori oltre la norma.

Le previsioni meteo per domani, domenica 11 ottobre

Giornata variabile e ancora a tratti instabile al Sud: rovesci sparsi e possibili locali temporali su Puglia, basso versante tirrenico della Calabria e nel nord della Sicilia. Nubi sparse con un cielo parzialmente nuvoloso o localmente nuvoloso in Sardegna, Liguria e Nord-Est con qualche piovasco in Veneto, Alpi friulane e levante ligure. Nel resto del Paese il tempo sarà stabile e più soleggiato.

Temperature massime diurne in rialzo al Centro-Sud, senza grandi variazioni al Nord; valori per lo più tra 19 e 24 gradi con punte di 25-27 gradi sui settori orientali di Sicilia e Sardegna. Venti di Maestrale da moderati a forti tra il Tirreno centro-meridionale, la Sardegna e la Sicilia; moderata Tramontana sul medio e basso Adriatico. Mari quasi tutti mossi o molto mossi. 

Le previsioni meteo per lunedì 12 ottobre

Giornata con una prevalenza di nuvole nelle regioni meridionali e in Sicilia, con rovesci sparsi e locali temporali in Calabria e Sicilia; qualche pioggia anche sulla Sardegna al mattino e entro tra Campania meridionale e Basilicata occidentale nel pomeriggio. Nel resto d’Italia molte le schiarite, anche se non mancheranno degli annuvolamenti e anche la possibilità di locali rovesci sulle Prealpi, tra Lombardia e Veneto, e sull’Appennino centro-settentrionale.

Temperature massime pomeridiane senza grandi variazioni e per lo più tra 20 e 25 gradi con punte di 26-27 in Sardegna e Sicilia. Venti settentrionali in attenuazione al Centro-Sud, localmente ancora moderati di Maestrale intorno alle due isole maggiori. Moro ondoso in attenuazione ma con mari ancora localmente mossi.

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Ultimo aggiornamento Sabato 10 Ottobre ore 17:03

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