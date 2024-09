Meteo: domani maltempo in attenuazione, ma per poco. Le previsioni dal 6 settembre

La conclusione della fase “cruda” dell’estate, caratterizzata da condizioni di caldo intenso e persistente, avverrà a più riprese, grazie ad alcuni impulsi perturbati che contribuiranno a demolire la struttura anticiclonica subtropicale con conseguente allontanamento della massa d’aria molto calda ancora presente nell’area mediterranea.

Una prima intensa perturbazione (la n.2 di settembre) sta già causando forte maltempo in molte regioni e si allontanerà poi verso est, dopo aver favorito un drastico calo termico soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche. In particolare al Nord-Ovest il clima è improvvisamente tornato decisamente fresco con temperature di diversi gradi sotto la media. Tuttavia, per il momento questa situazione è solo momentanea. Infatti, fra venerdì e sabato è previsto il ritorno del promontorio anticiclonico nordafricano che determinerà un generale miglioramento accompagnato da un rialzo termico, più sensibile nelle aree interessate dal forte maltempo.

Successivamente, una seconda perturbazione (la n.3 del mese) raggiungerà le nostre regioni centro-settentrionali nella giornata di domenica, estendendosi anche al meridione entro lunedì e portando con sé ancora il rischio di fenomeni intensi e possibili criticità. Secondo le attuali proiezioni, sarà questo secondo sistema nuvoloso a mettere fine definitivamente al caldo intenso e afoso, inaugurando una fase con clima sicuramente più e gradevole.

Le previsioni meteo per venerdì 6 settembre

Domani condizioni meteo in generale miglioramento, con tendenza a schiarite anche ampie, soprattutto al Sud, in Sicilia e Sardegna, ma in estensione al resto del Paese nella seconda parte del giorno. Una maggiore nuvolosità interesserà inizialmente il Nord, con residue piogge isolate per lo più fra alto Piemonte, alta Lombardia e Nord-Est, in esaurimento dal pomeriggio.

Temperature massime in rialzo al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Valori oltre i 30 gradi al Sud e sulle Isole, con possibili punte anche di 35 gradi e oltre in Sicilia. Venti e moto ondoso quasi ovunque in attenuazione.

Le previsioni meteo per sabato 7 settembre

Tempo stabile e abbastanza soleggiato, se si eccettuano degli annuvolamenti al Nord-Ovest e fra Calabria e Sicilia. Non si escludono sporadiche piogge sulle Alpi occidentali.

Temperature massime in ulteriore rialzo al Centro-Nord e in Sardegna, quasi stazionarie altrove; valori per lo più fra 25 e 30 gradi, con punte di 32 gradi al Centro-Sud e fino a 34-35 gradi sulle Isole. Scirocco in rinforzo sui mari di ponente.